Миллер: «Газпром» по итогам года добудет более 412 млрд куб. м газа

«Газпром» в 2022 г. добудет 412,6 млрд куб. м газа. Этого газа нам вполне хватит для того, чтобы исполнить все свои обязательства перед нашими потребителями внутри страны и поставить необходимые объемы на экспорт. 243,1 млрд куб. м газа будет поставлено из газотранспортной системы «Газпрома» нашим российским потребителям. И 100,9 млрд куб. м газа — в страны дальнего зарубежья», – приводит его слова ТАСС.