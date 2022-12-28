Миллер: «Газпром» по итогам года добудет более 412 млрд куб. м газа
«Газпром» добудет 412,6 млрд куб. м газа по итогам 2022 г., поставки в дальнее зарубежье составят 100,9 млрд куб. м, а российским потребителям – 243,1 млрд куб. м, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании холдинга.
«Газпром» в 2022 г. добудет 412,6 млрд куб. м газа. Этого газа нам вполне хватит для того, чтобы исполнить все свои обязательства перед нашими потребителями внутри страны и поставить необходимые объемы на экспорт. 243,1 млрд куб. м газа будет поставлено из газотранспортной системы «Газпрома» нашим российским потребителям. И 100,9 млрд куб. м газа — в страны дальнего зарубежья», – приводит его слова ТАСС.
Миллер назвал завершающийся год «очень-очень непростым», отметив, что падение мирового спроса на газ составило, по предварительным оценкам, 65 млрд куб. м, причем 55 млрд куб. м из них приходятся на 27 стран Европы.
Ранее в этом месяце «Газпром» утвердил инвестиционную программу в объеме 2,3 трлн руб. Эта инвестпрограмма предусматривает средства для финансирования приоритетных проектов, в том числе для дальнейшего развития новых центров газодобычи – Ямальского, Якутского и Иркутского, магистрального газопровода «Сила Сибири», газоперерабатывающего комплекса «Газпрома», а также проектов, обеспечивающих пиковый баланс газа.
Также совет директоров утвердил бюджет (финансовый план) на 2023 г. Как отмечает компания, одобренный финансовый план обеспечит покрытие обязательств «Газпрома» без дефицита, в полном объеме. «Решения по привлечению заемных средств в рамках программы заимствований планируется принимать исходя из рыночных условий, ликвидности и потребности «Газпрома» в финансировании», — сообщили в компании.
Зампред правления компании Фамил Садыгов 27 сентября сообщал, что в первом полугодии 2022 г. показатель EBITDA «Газпрома» вырос более чем вдвое в годовом выражении до 3,05 трлн руб. Чистая прибыль за этот период увеличилась в 2,6 раза до 2,51 трлн руб.
19 декабря ЕС согласовал лимит цен на газ в размере 180 евро за 1 МВтч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м. Потолок начнет действовать с 15 февраля 2023 г. 22 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому «Газпром» и его аффилированные лица не могут исполнять обязательства перед зарубежными компаниями, которые связаны со странами, совершающими недружественные действия в отношении РФ.