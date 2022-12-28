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Миллер: «Газпром» по итогам года добудет более 412 млрд куб. м газа

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«Газпром» добудет 412,6 млрд куб. м газа по итогам 2022 г., поставки в дальнее зарубежье составят 100,9 млрд куб. м, а российским потребителям – 243,1 млрд куб. м, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании холдинга.

«Газпром» в 2022 г. добудет 412,6 млрд куб. м газа. Этого газа нам вполне хватит для того, чтобы исполнить все свои обязательства перед нашими потребителями внутри страны и поставить необходимые объемы на экспорт. 243,1 млрд куб. м газа будет поставлено из газотранспортной системы «Газпрома» нашим российским потребителям. И 100,9 млрд куб. м газа — в страны дальнего зарубежья», – приводит его слова ТАСС.

Миллер назвал завершающийся год «очень-очень непростым», отметив, что падение мирового спроса на газ составило, по предварительным оценкам, 65 млрд куб. м, причем 55 млрд куб. м из них приходятся на 27 стран Европы.

Ранее в этом месяце «Газпром» утвердил инвестиционную программу в объеме 2,3 трлн руб. Эта инвестпрограмма предусматривает средства для финансирования приоритетных проектов, в том числе для дальнейшего развития новых центров газодобычи – Ямальского, Якутского и Иркутского, магистрального газопровода «Сила Сибири», газоперерабатывающего комплекса «Газпрома», а также проектов, обеспечивающих пиковый баланс газа.

Обсуждение газового хаба стало главным итогом визита делегации «Газпрома» в Турцию

Также совет директоров утвердил бюджет (финансовый план) на 2023 г. Как отмечает компания, одобренный финансовый план обеспечит покрытие обязательств «Газпрома» без дефицита, в полном объеме. «Решения по привлечению заемных средств в рамках программы заимствований планируется принимать исходя из рыночных условий, ликвидности и потребности «Газпрома» в финансировании», — сообщили в компании.

Зампред правления компании Фамил Садыгов 27 сентября сообщал, что в первом полугодии 2022 г. показатель EBITDA «Газпрома» вырос более чем вдвое в годовом выражении до 3,05 трлн руб. Чистая прибыль за этот период увеличилась в 2,6 раза до 2,51 трлн руб.

19 декабря ЕС согласовал лимит цен на газ в размере 180 евро за 1 МВтч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м. Потолок начнет действовать с 15 февраля 2023 г. 22 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому «Газпром» и его аффилированные лица не могут исполнять обязательства перед зарубежными компаниями, которые связаны со странами, совершающими недружественные действия в отношении РФ. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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