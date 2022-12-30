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Мантуров: серийное производство МС-21 с российскими двигателями начнется в 2025 году

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Серийное производство российских среднемагистральных самолетов МС-21 с отечественным двигателем может быть запущено в 2025 г. Об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 24».

«Уже с 2025 г. мы будем производить этот самолет серийно и поставлять его потребителям», — сказал он (цит. по «РИА Новости»). 

29 декабря корпорация «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех») получила от Росавиации одобрение на установку отечественного двигателя ПД-14 и крыла из композиционных материалов отечественного производства на самолет МС-21. В ведомстве подчеркнули, что в этом году было проведено более 160 успешных летных испытаний МС-21 с силовой установкой ПД-14, в результате двигатель показал результаты, не уступающие иностранным аналогам.

Позже глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что поставка первых шести серийных российских самолетов МС-21 запланирована на конец 2024 г. Их получит авиакомпания «Россия».

В сентябре на проект самолета МС-21 выделили 15 млрд руб. в дополнение к тем, которые правительство выделило в январе 2019 г. Тогда было направлено 10,5 млрд руб. на создание, производство и обслуживание этих самолетов. Деньги должны были поступать в течение трех лет: в 2019 г. – 1,58 млрд руб., в 2020 и 2021 гг. – 4,11 млрд и 4,81 млрд руб. соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных