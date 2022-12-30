Мантуров: серийное производство МС-21 с российскими двигателями начнется в 2025 году

В сентябре на проект самолета МС-21 выделили 15 млрд руб. в дополнение к тем, которые правительство выделило в январе 2019 г. Тогда было направлено 10,5 млрд руб. на создание, производство и обслуживание этих самолетов. Деньги должны были поступать в течение трех лет: в 2019 г. – 1,58 млрд руб., в 2020 и 2021 гг. – 4,11 млрд и 4,81 млрд руб. соответственно.