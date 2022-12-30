Мантуров: серийное производство МС-21 с российскими двигателями начнется в 2025 году
Серийное производство российских среднемагистральных самолетов МС-21 с отечественным двигателем может быть запущено в 2025 г. Об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 24».
«Уже с 2025 г. мы будем производить этот самолет серийно и поставлять его потребителям», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
29 декабря корпорация «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех») получила от Росавиации одобрение на установку отечественного двигателя ПД-14 и крыла из композиционных материалов отечественного производства на самолет МС-21. В ведомстве подчеркнули, что в этом году было проведено более 160 успешных летных испытаний МС-21 с силовой установкой ПД-14, в результате двигатель показал результаты, не уступающие иностранным аналогам.
В сентябре на проект самолета МС-21 выделили 15 млрд руб. в дополнение к тем, которые правительство выделило в январе 2019 г. Тогда было направлено 10,5 млрд руб. на создание, производство и обслуживание этих самолетов. Деньги должны были поступать в течение трех лет: в 2019 г. – 1,58 млрд руб., в 2020 и 2021 гг. – 4,11 млрд и 4,81 млрд руб. соответственно.