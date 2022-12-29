Глава ОАК рассказал о планах поставить первые самолеты МС-21 в 2024 году

Ранее сегодня стало известно, что корпорация «Иркут» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») получила от Росавиации одобрение на установку на среднемагистральный российский самолет МС-21 отечественного двигателя ПД-14 и крыла из композиционных материалов отечественного производства. В ведомстве подчеркнули, что в этом году было проведено более 160 успешных летных испытаний МС-21 с силовой установкой ПД-14, двигатель показал результаты, не уступающие иностранным аналогам.