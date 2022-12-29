Глава ОАК рассказал о планах поставить первые самолеты МС-21 в 2024 году
Поставка первых шести серийных российских самолетов МС-21 запланирована на конец 2024 г., сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в эфире телеканала «Россия 24».
«Отлетать всю программу испытаний за 2024 год, получить сертификат на российский самолет и в конце 2024 г. поставить первые 6 серийных самолетов МС-21-310 компании "Россия", — рассказал Слюсарь (цитата по "РИА Новости").
Ранее сегодня стало известно, что корпорация «Иркут» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») получила от Росавиации одобрение на установку на среднемагистральный российский самолет МС-21 отечественного двигателя ПД-14 и крыла из композиционных материалов отечественного производства. В ведомстве подчеркнули, что в этом году было проведено более 160 успешных летных испытаний МС-21 с силовой установкой ПД-14, двигатель показал результаты, не уступающие иностранным аналогам.
17 октября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит 15 млрд руб. на оборудование для авиазаводов, в том числе выпускающих отечественный пассажирский самолет МС-21. Тогда Мишустин отметил, что второй опытный образец самолета МС-21 с российскими двигателями ПД-14 совершил длительный перелет – более пяти часов.
В сентябре на проект самолета МС-21 выделили дополнительные 15 млрд руб. На поддержку проекта МС-21 бюджетные деньги выделяются не впервые. В январе 2019 г. правительство направило 10,5 млрд руб. на создание, производство и обслуживание этих самолетов. Деньги должны были поступать в течение трех лет: в 2019 г. – 1,58 млрд руб., в 2020 и 2021 гг. – 4,11 млрд и 4,81 млрд руб. соответственно.