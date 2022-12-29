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Глава ОАК рассказал о планах поставить первые самолеты МС-21 в 2024 году

Ведомости

Поставка первых шести серийных российских самолетов МС-21 запланирована на конец 2024 г., сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в эфире телеканала «Россия 24».

«Отлетать всю программу испытаний за 2024 год, получить сертификат на российский самолет и в конце 2024 г. поставить первые 6 серийных самолетов МС-21-310 компании "Россия", — рассказал Слюсарь (цитата по "РИА Новости").

Ранее сегодня стало известно, что корпорация «Иркут» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») получила от Росавиации одобрение на установку на среднемагистральный российский самолет МС-21 отечественного двигателя ПД-14 и крыла из композиционных материалов отечественного производства. В ведомстве подчеркнули, что в этом году было проведено более 160 успешных летных испытаний МС-21 с силовой установкой ПД-14, двигатель показал результаты, не уступающие иностранным аналогам.

17 октября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит 15 млрд руб. на оборудование для авиазаводов, в том числе выпускающих отечественный пассажирский самолет МС-21. Тогда Мишустин отметил, что второй опытный образец самолета МС-21 с российскими двигателями ПД-14 совершил длительный перелет – более пяти часов.

В сентябре на проект самолета МС-21 выделили дополнительные 15 млрд руб. На поддержку проекта МС-21 бюджетные деньги выделяются не впервые. В январе 2019 г. правительство направило 10,5 млрд руб. на создание, производство и обслуживание этих самолетов. Деньги должны были поступать в течение трех лет: в 2019 г. – 1,58 млрд руб., в 2020 и 2021 гг. – 4,11 млрд и 4,81 млрд руб. соответственно.

Ранее по теме: Кабмин направит ОАК почти 900 млн рублей на создание дальнемагистрального самолета
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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