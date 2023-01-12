Новым гендиректором «Спортивных лотерей» станет Евгений Савельев

Волков с 2021 г. был гендиректором «Спортивных лотерей». До этого с 2017 г. он занимал должность заместителя генерального директора по операционному управлению в «Почте России», а в 2019 г. стал заместителем гендиректора по операционному управлению и розничной торговле.