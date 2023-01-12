Новым гендиректором «Спортивных лотерей» станет Евгений Савельев
В «Спортивных лотереях» ожидают, что его назначение приведет к усилению «продвижению лотерейного бизнеса в России». На новой должности Савельев будет заниматься системным развитием «Спортивных лотерей», запуском и реализацией новых продуктов и услуг, а также будет расширять участие компании в российских спортивных мероприятий.
Савельев окончил Финансовую академию при правительстве России, а также получил степень Executive MBA французской бизнес-школы INSEAD. Уточняется, что Савельев пришел в ВТБ в 2010 г. на должность вице-президента и работал в «ВТБ Капитале», где отвечал за развитие крупных инвестиционных проектов. Последние два года он занимался запуском новых digital-проектов.
На этом посту Савельев сменит Волкова, который накануне, 11 января, был назначен на пост генерального директора «Почты России» вместо Максима Акимова. Причины ухода последнего из компании официально не раскрываются. По информации РБК, Акимов самостоятельно принял решение уйти из компании «по личным мотивам». Как писал «Коммерсантъ», он может перейти в ВТБ на должность старшего вице-президента.
Волков с 2021 г. был гендиректором «Спортивных лотерей». До этого с 2017 г. он занимал должность заместителя генерального директора по операционному управлению в «Почте России», а в 2019 г. стал заместителем гендиректора по операционному управлению и розничной торговле.