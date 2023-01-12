Газета
Бизнес

Новым гендиректором «Спортивных лотерей» станет Евгений Савельев

Ведомости

Евгений Савельев займет должность гендиректора ООО «Спортивные лотереи» (работает под брендом «Национальная галерея», 48,4% принадлежит ВТБ) вместо перешедшего в «Почту России» Михаила Волкова. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает РБК

В «Спортивных лотереях» ожидают, что его назначение приведет к усилению «продвижению лотерейного бизнеса в России». На новой должности Савельев будет заниматься системным развитием «Спортивных лотерей», запуском и реализацией новых продуктов и услуг, а также будет расширять участие компании в российских спортивных мероприятий.

Савельев окончил Финансовую академию при правительстве России, а также получил степень Executive MBA французской бизнес-школы INSEAD. Уточняется, что Савельев пришел в ВТБ в 2010 г. на должность вице-президента и работал в «ВТБ Капитале», где отвечал за развитие крупных инвестиционных проектов. Последние два года он занимался запуском новых digital-проектов.

На этом посту Савельев сменит Волкова, который накануне, 11 января, был назначен на пост генерального директора «Почты России» вместо Максима Акимова. Причины ухода последнего из компании официально не раскрываются. По информации РБК, Акимов самостоятельно принял решение уйти из компании «по личным мотивам». Как писал «Коммерсантъ», он может перейти в ВТБ на должность старшего вице-президента.

Волков с 2021 г. был гендиректором «Спортивных лотерей». До этого с 2017 г. он занимал должность заместителя генерального директора по операционному управлению в «Почте России», а в 2019 г. стал заместителем гендиректора по операционному управлению и розничной торговле.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных