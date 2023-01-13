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Росавиация попросила следить за поведением и речью экипажа

Ведомости

Росавиация попросила глав авиакомпаний следить за культурой речи и поведением пилотов и бортпроводников, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замруководителя ведомства Дмитрия Ядрова.

В письме говорится о возросшем числе жалоб пассажиров на ненормативную лексику членов экипажа и «ненадлежащее соблюдение процедур». В качестве примера такого поведения ведомство привело видео в сети, на котором пилот пытается выключить рацию, «не стесняясь в выражениях».

Как пояснил изданию командир А-320 «Аэрофлота» Андрей Литвинов, данное видео является фейковым. Кнопку выключения микрофона, которую на видео «ищет» пилот, невозможно «потерять»: для вещания по громкой связи в пассажирский салон необходимо удерживать кнопку включения звука на протяжении всей передачи сообщения. Пилот-инструктор Алексей Кочемасов в свою очередь указал на то, что у проверяющих «появилось лишнее свободное время», поскольку подобные инциденты с громкой связью стали невозможны вне зависимости от типа судна.

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В Росавиации попросили авиакомпании  «провести дополнительные занятия» с членам экипажей, перепроверив знание ими типовой фразеологии при информационном обслуживании пассажиров. Отчитаться об этом нужно до 16 января.

В «Аэрофлоте» рассказали, что проверки уровня коммуникации между членами экипажей и пассажирами обязательны и проводятся регулярно, а в «России» указали на то, что все тексты информационных сообщений исключают использование членами экипажей «неустановленной лексики и собственных формулировок». Аналогичным образом прокомментировали ситуацию также в Smartavia и S7 Group. 

При этом в «Победе» отметили, что «некоторая доля свободы и дружелюбия» в общении с клиентами допускается. Там привели в пример случай, когда пилот, уведомляя о температуре за бортом в минус 50 градусов, попросил пассажиров не открывать форточки – эта шутка вызвала «шквал позитивных откликов в форме обратной связи». 

Источник издания в одной из авиакомпаний, в свою очередь, обратил внимание на то, что в кабинах пилотов их Boeing кнопки связи с диспетчером и с пассажирами расположены рядом, поэтому их легко перепутать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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