Росавиация попросила следить за поведением и речью экипажа

При этом в «Победе» отметили, что «некоторая доля свободы и дружелюбия» в общении с клиентами допускается. Там привели в пример случай, когда пилот, уведомляя о температуре за бортом в минус 50 градусов, попросил пассажиров не открывать форточки – эта шутка вызвала «шквал позитивных откликов в форме обратной связи».