Росавиация попросила следить за поведением и речью экипажа
Росавиация попросила глав авиакомпаний следить за культурой речи и поведением пилотов и бортпроводников, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замруководителя ведомства Дмитрия Ядрова.
В письме говорится о возросшем числе жалоб пассажиров на ненормативную лексику членов экипажа и «ненадлежащее соблюдение процедур». В качестве примера такого поведения ведомство привело видео в сети, на котором пилот пытается выключить рацию, «не стесняясь в выражениях».
Как пояснил изданию командир А-320 «Аэрофлота» Андрей Литвинов, данное видео является фейковым. Кнопку выключения микрофона, которую на видео «ищет» пилот, невозможно «потерять»: для вещания по громкой связи в пассажирский салон необходимо удерживать кнопку включения звука на протяжении всей передачи сообщения. Пилот-инструктор Алексей Кочемасов в свою очередь указал на то, что у проверяющих «появилось лишнее свободное время», поскольку подобные инциденты с громкой связью стали невозможны вне зависимости от типа судна.
В Росавиации попросили авиакомпании «провести дополнительные занятия» с членам экипажей, перепроверив знание ими типовой фразеологии при информационном обслуживании пассажиров. Отчитаться об этом нужно до 16 января.
В «Аэрофлоте» рассказали, что проверки уровня коммуникации между членами экипажей и пассажирами обязательны и проводятся регулярно, а в «России» указали на то, что все тексты информационных сообщений исключают использование членами экипажей «неустановленной лексики и собственных формулировок». Аналогичным образом прокомментировали ситуацию также в Smartavia и S7 Group.
При этом в «Победе» отметили, что «некоторая доля свободы и дружелюбия» в общении с клиентами допускается. Там привели в пример случай, когда пилот, уведомляя о температуре за бортом в минус 50 градусов, попросил пассажиров не открывать форточки – эта шутка вызвала «шквал позитивных откликов в форме обратной связи».
Источник издания в одной из авиакомпаний, в свою очередь, обратил внимание на то, что в кабинах пилотов их Boeing кнопки связи с диспетчером и с пассажирами расположены рядом, поэтому их легко перепутать.