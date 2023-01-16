«Вкусно – и точка» подала заявку на регистрацию товарного знака в Казахстане

О том, что McDonald’s принял решение свернуть бизнес в Казахстане «из-за ограничений в поставках», стало известно 5 января. Об этом сообщила управляющая компания ТОО «Food Solutions KZ». По информации Bloomberg, одной из причин стала невозможность закупать мясо в России. У местных или европейских поставщиков приобретать его оказалось также невыгодным из-за высоких цен и расходов на транспортировку, которые привели бы к ведению бизнеса в убыток.