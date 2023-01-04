Bloomberg: McDonald's может уйти из Казахстана из-за проблем с поставками

12 декабря 2022 г. национальная палата предпринимателей республики «Атамекен» сообщила, что казахстанские производители готовы поставлять продукцию для McDonald's – об этом было сообщено по итогам совещания по проблемным вопросам сети с участием представителей госорганов, бизнеса и национальных компаний. «Мы планируем продолжить деятельность на рынке нашей страны и работаем над восстановлением работы ресторанов. Наша компания является крупным работодателем и мы хотим дальше развивать бренд, который относительно недавно вышел на казахстанский рынок. Текущие геополитические ситуации сказываются на нас, так как мы международный бренд. Поэтому, наша цель продолжить деятельность в соответствии со всеми требованиями и процедурами и дальше развиваться», – заявил на этом совещании генеральный директор ТОО Food Solutions KZ Асет Машанов.