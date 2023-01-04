Bloomberg: McDonald's может уйти из Казахстана из-за проблем с поставками
McDonald's может уйти из Казахстана из-за нарушения цепочек поставок и невозможности закупать мясо в России, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Издание уточняет, что после ухода с российского рынка McDonald's запретил своим франчайзи в Казахстане закупать мясо для котлет в России. 24 ресторана быстрого питания, принадлежащих ТОО Food Solutions KZ (McDonald’s Казахстан), приостановили в ноябре работу из-за проблем с поставками.
12 декабря 2022 г. национальная палата предпринимателей республики «Атамекен» сообщила, что казахстанские производители готовы поставлять продукцию для McDonald's – об этом было сообщено по итогам совещания по проблемным вопросам сети с участием представителей госорганов, бизнеса и национальных компаний. «Мы планируем продолжить деятельность на рынке нашей страны и работаем над восстановлением работы ресторанов. Наша компания является крупным работодателем и мы хотим дальше развивать бренд, который относительно недавно вышел на казахстанский рынок. Текущие геополитические ситуации сказываются на нас, так как мы международный бренд. Поэтому, наша цель продолжить деятельность в соответствии со всеми требованиями и процедурами и дальше развиваться», – заявил на этом совещании генеральный директор ТОО Food Solutions KZ Асет Машанов.
По данным источников Bloomberg, франчайзи не смог закупить мясо у местных или европейских поставщиков, поскольку высокие цены и расходы на транспортировку привели бы к ведению бизнеса в убыток.
Также проблемы сети в стране усугубляются тем, что франчайзи McDonald's в Казахстане Кайрат Боранбаев был арестован 17 марта 2022 г. по обвинению в хищении средств в квазигосударственном секторе. Об этом сообщал «Интерфакс» со ссылкой на заявление Агентства по финансовому мониторингу Казахстана.
На фоне начала спецоперации на Украине 14 марта «Макдоналдс» закрыл свои рестораны в России, а 16 мая сообщил об окончательном уходе из страны. В итоге российский бизнес «Макдоналдс» был продан местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям». 12 июня в России под брендом «Вкусно – и точка» вновь открылись первые 15 ресторанов бывшего McDonald’s. А 21 ноября сеть ресторанов запустила доставку в нескольких городах РФ.
Также в начале ноября стало известно, что рестораны McDonald’s в Белоруссии также перейдут под российский бренд «Вкусно – и точка».