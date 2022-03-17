В Казахстане арестован франчайзи McDonald's Кайрат Боранбаев
Один из богатейших бизнесменов Казахстана Кайрат Боранбаев арестован по обвинению в хищении средств в квазигосударственном секторе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Агентства по финансовому мониторингу Казахстана.
«Агентством по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания Боранбаев К.С.», — следует из заявления.
Там отметили, что 17 марта суд избрал меру пресечения Боранбаеву в виде ареста сроком на 2 месяца.
55-летний Кайрат Боранбаев является франчайзи McDonald’s в Казахстане, Белоруссии и нескольких регионах России. По данным журнала Forbes, он занимает 14-е место в списке 50 богатейших бизнесменов Казахстана с состоянием в $590 млн. Боранбаев является родственником первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева: дочь Боранбаева была замужем за внуком Назарбаева Айсултаном.
По данным Forbes, Боранбаев совместно с российским бизнесменом Виктором Харитониным и еще двумя партнерами является собственником ТОО «НеоТекФарм», в которое входит ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс», разливающий российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».