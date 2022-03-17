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В Казахстане арестован франчайзи McDonald's Кайрат Боранбаев

Ведомости

Один из богатейших бизнесменов Казахстана Кайрат Боранбаев арестован по обвинению в хищении средств в квазигосударственном секторе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Агентства по финансовому мониторингу Казахстана. 

«Агентством по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания Боранбаев К.С.», — следует из заявления. 

Там отметили, что 17 марта суд избрал меру пресечения Боранбаеву в виде ареста сроком на 2 месяца. 

55-летний Кайрат Боранбаев является франчайзи McDonald’s в Казахстане, Белоруссии и нескольких регионах России. По данным журнала Forbes, он занимает 14-е место в списке 50 богатейших бизнесменов Казахстана с состоянием в $590 млн. Боранбаев является родственником первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева: дочь Боранбаева была замужем за внуком Назарбаева Айсултаном.

По данным Forbes, Боранбаев совместно с российским бизнесменом Виктором Харитониным и еще двумя партнерами является собственником ТОО «НеоТекФарм», в которое входит ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс», разливающий российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных