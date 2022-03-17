В Казахстане арестован франчайзи McDonald's Кайрат Боранбаев

Один из богатейших бизнесменов Казахстана Кайрат Боранбаев арестован по обвинению в хищении средств в квазигосударственном секторе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Агентства по финансовому мониторингу Казахстана.