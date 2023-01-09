«Вкусно – и точка» пока не планирует открываться в Казахстане

12 декабря 2022 г. гендиректор сети «Вкусно — и точка» Олег Пароев сообщил, что компания изучает возможности открыть рестораны в Абхазии, однако правовая коллизия и проблемы с логистикой затрудняют этот процесс. По его словам, согласно договору с McDonald’s, компания не может открывать свои рестораны в странах, где есть ее предшественник. Однако на следующий день торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц сообщил, что «Вкусно — и точка» может появиться в Абхазии в этом году. По его словам, франшиза уже приобретена.