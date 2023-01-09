«Вкусно – и точка» пока не планирует открываться в Казахстане
Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» пока не планирует выход в Казахстан после ухода McDonald’s. Об этом сообщил представитель пресс-службы «Вкусно — и точка».
«На данный момент у нас нет соответствующих договоренностей с руководством компании, которая управляла бизнесом "Макдоналдс" в Казахстане», — сообщил ТАСС представитель пресс-службы «Вкусно — и точка».
О том, что McDonald’s принял решение свернуть бизнес в Казахстане «из-за ограничений в поставках», стало известно 5 января. Об этом сообщила управляющая компания ТОО «Food Solutions KZ». По информации Bloomberg, одной из причин стала невозможность закупать мясо в России. У местных или европейских поставщиков приобрести его оказалось также невыгодным из-за высоких цен и расходов на транспортировку, которые привели бы к ведению бизнеса в убыток.
McDonald’s с 14 марта 2022 г. закрыл свои рестораны в России, а 16 мая 2022 г. компания объявила об уходе с российского рынка. В середине мая сеть заведений быстрого питания объявила о продаже 718 ресторанов в России местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет. 12 июня 2022 г. в России под брендом «Вкусно — и точка» вновь открылись первые 15 ресторанов бывшего McDonald’s.
12 декабря 2022 г. гендиректор сети «Вкусно — и точка» Олег Пароев сообщил, что компания изучает возможности открыть рестораны в Абхазии, однако правовая коллизия и проблемы с логистикой затрудняют этот процесс. По его словам, согласно договору с McDonald’s, компания не может открывать свои рестораны в странах, где есть ее предшественник. Однако на следующий день торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц сообщил, что «Вкусно — и точка» может появиться в Абхазии в этом году. По его словам, франшиза уже приобретена.