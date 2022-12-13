«Вкусно — и точка» может появиться в Абхазии в 2023 году

Накануне, 12 декабря, гендиректор сети «Вкусно — и точка» Олег Пароев сообщил, что компания изучает возможности открыть рестораны в Абхазии, однако правовая коллизия и проблемы с логистикой затрудняют этот процесс. По его словам, согласно договору с «Макдоналдс», компания не может открывать свои рестораны в странах, где есть ее предшественник. «Макдоналдс» присутствует в Грузии. Россия признает Абхазию как независимую страну, а США, где находится компания, – нет. США считают, что Абхазия — это часть Грузии», — пояснил он.