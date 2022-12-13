«Вкусно — и точка» может появиться в Абхазии в 2023 году
Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» может появиться в Абхазии в 2023 г., франшиза уже приобретена, сообщил в разговоре с ТАСС торговый представитель Абхазии в Российской Федерации Олег Барциц, не уточнив, кем был покупатель.
«Я не могу пока называть компанию, которая приобрела франшизу, поскольку не имею согласия от приобретателей, но эта информация подтверждается. "Вкусно — и точка" может появиться в Абхазии, это 2023 г., насколько мне известно», — сказал он.
Барциц уточнил, что вопрос, который ранее не давал возможности открыть «Вкусно — и точка» в Абхазии, был снят. По его словам, устранение барьера, «существовавшего из-за политики и мнения западных владельцев этих брендов», приведет к тому, что в Абхазии смогут открыться магазины других российских брендов.
Накануне, 12 декабря, гендиректор сети «Вкусно — и точка» Олег Пароев сообщил, что компания изучает возможности открыть рестораны в Абхазии, однако правовая коллизия и проблемы с логистикой затрудняют этот процесс. По его словам, согласно договору с «Макдоналдс», компания не может открывать свои рестораны в странах, где есть ее предшественник. «Макдоналдс» присутствует в Грузии. Россия признает Абхазию как независимую страну, а США, где находится компания, – нет. США считают, что Абхазия — это часть Грузии», — пояснил он.
«Макдоналдс» с 14 марта закрыл свои рестораны в России, а 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка. В середине мая сеть заведений быстрого питания объявила о продаже 718 ресторанов в России местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет.