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«Вкусно — и точка» может появиться в Абхазии в 2023 году

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Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» может появиться в Абхазии в 2023 г., франшиза уже приобретена, сообщил в разговоре с ТАСС торговый представитель Абхазии в Российской Федерации Олег Барциц, не уточнив, кем был покупатель.

«Я не могу пока называть компанию, которая приобрела франшизу, поскольку не имею согласия от приобретателей, но эта информация подтверждается. "Вкусно — и точка" может появиться в Абхазии, это 2023 г., насколько мне известно», — сказал он. 

Барциц уточнил, что вопрос, который ранее не давал возможности открыть «Вкусно — и точка» в Абхазии, был снят. По его словам, устранение барьера, «существовавшего из-за политики и мнения западных владельцев этих брендов», приведет к тому, что в Абхазии смогут открыться магазины других российских брендов.

Накануне, 12 декабря, гендиректор сети «Вкусно — и точка» Олег Пароев сообщил, что компания изучает возможности открыть рестораны в Абхазии, однако правовая коллизия и проблемы с логистикой затрудняют этот процесс. По его словам, согласно договору с «Макдоналдс», компания не может открывать свои рестораны в странах, где есть ее предшественник. «Макдоналдс» присутствует в Грузии. Россия признает Абхазию как независимую страну, а США, где находится компания, – нет. США считают, что Абхазия — это часть Грузии», — пояснил он.

«Макдоналдс» с 14 марта закрыл свои рестораны в России, а 16 мая компания объявила об уходе с российского рынка. В середине мая сеть заведений быстрого питания объявила о продаже 718 ресторанов в России местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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