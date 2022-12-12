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Бизнес

Во «Вкусно — и точка» заявили, что ищут возможности открытия в Абхазии

Ведомости

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» изучает возможности открыть рестораны в Абхазии, однако правовая коллизия и проблемы с логистикой затрудняют этот процесс. Такое заявление сделал гендиректор сети Олег Пароев в ходе пресс-конференции.

«У нас есть обязательства не конкурировать на тех рынках, где представлен "Макдоналдс". "Макдоналдс" присутствует в Грузии. Россия признает Абхазию как независимую страну, а США, где находится компания, нет. США считают, что Абхазия — это часть Грузии. <...> Мы хотели бы выйти на рынок Абхазии. Сейчас мы пытаемся эту правовую коллизию решить», — пояснил Пароев. Он добавил, что, согласно договору с «Макдоналдс», «Вкусно — и точка» также не может открывать заведения под своим брендом в Казахстане.

На вопрос, планируется ли открытие ресторана сети в Крыму, Пароев заявил, что из-за логистики у компании нет возможности там работать. Та же ситуация складывается в новых регионах РФ, добавил он. Гендиректор уточнил, что в ближайшие два года вопрос о выходе в Крым руководство «Вкусно — и точка» рассматривать не планирует.

В конце июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти приветствуют открытие в регионе ресторанов сети. Он уточнил, что пока владельцы «Вкусно — и точка» с таким предложением к нему не обращались, и выразил надежду, что в Крым они «все равно дойдут».

На фоне начала спецоперации на Украине 14 марта «Макдоналдс» закрыл свои рестораны в России, а 16 мая сообщил об окончательном уходе из страны. В итоге российские активы были проданы местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям».

12 июня в России под брендом «Вкусно — и точка» вновь открылись первые 15 ресторанов бывшего McDonald’s. А 21 ноября сеть ресторанов запустила доставку в нескольких городах РФ, 7 декабря доставка заработала в Москве и Санкт-Петербурге. С 1 декабря шесть бывших ресторанов «Макдоналдс» открылись на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, с 22 ноября белорусский «Макдоналдс» также начал работать под брендом «Вкусно — и точка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных