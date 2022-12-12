Во «Вкусно — и точка» заявили, что ищут возможности открытия в Абхазии
Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» изучает возможности открыть рестораны в Абхазии, однако правовая коллизия и проблемы с логистикой затрудняют этот процесс. Такое заявление сделал гендиректор сети Олег Пароев в ходе пресс-конференции.
«У нас есть обязательства не конкурировать на тех рынках, где представлен "Макдоналдс". "Макдоналдс" присутствует в Грузии. Россия признает Абхазию как независимую страну, а США, где находится компания, нет. США считают, что Абхазия — это часть Грузии. <...> Мы хотели бы выйти на рынок Абхазии. Сейчас мы пытаемся эту правовую коллизию решить», — пояснил Пароев. Он добавил, что, согласно договору с «Макдоналдс», «Вкусно — и точка» также не может открывать заведения под своим брендом в Казахстане.
На вопрос, планируется ли открытие ресторана сети в Крыму, Пароев заявил, что из-за логистики у компании нет возможности там работать. Та же ситуация складывается в новых регионах РФ, добавил он. Гендиректор уточнил, что в ближайшие два года вопрос о выходе в Крым руководство «Вкусно — и точка» рассматривать не планирует.
В конце июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти приветствуют открытие в регионе ресторанов сети. Он уточнил, что пока владельцы «Вкусно — и точка» с таким предложением к нему не обращались, и выразил надежду, что в Крым они «все равно дойдут».
На фоне начала спецоперации на Украине 14 марта «Макдоналдс» закрыл свои рестораны в России, а 16 мая сообщил об окончательном уходе из страны. В итоге российские активы были проданы местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям».
12 июня в России под брендом «Вкусно — и точка» вновь открылись первые 15 ресторанов бывшего McDonald’s. А 21 ноября сеть ресторанов запустила доставку в нескольких городах РФ, 7 декабря доставка заработала в Москве и Санкт-Петербурге. С 1 декабря шесть бывших ресторанов «Макдоналдс» открылись на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, с 22 ноября белорусский «Макдоналдс» также начал работать под брендом «Вкусно — и точка».