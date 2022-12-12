Во «Вкусно — и точка» заявили, что ищут возможности открытия в Абхазии

«У нас есть обязательства не конкурировать на тех рынках, где представлен "Макдоналдс". "Макдоналдс" присутствует в Грузии. Россия признает Абхазию как независимую страну, а США, где находится компания, нет. США считают, что Абхазия — это часть Грузии. <...> Мы хотели бы выйти на рынок Абхазии. Сейчас мы пытаемся эту правовую коллизию решить», — пояснил Пароев. Он добавил, что, согласно договору с «Макдоналдс», «Вкусно — и точка» также не может открывать заведения под своим брендом в Казахстане.