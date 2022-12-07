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Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» запустила доставку в Москве и Петербурге

Ведомости

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» запускает доставку с помощью «Яндекс Еды» и Delivery Club в Москве и Санкт-Петербурге, следует из сообщения пресс-службы компании.

«С помощью "Еды" и Delivery Club сделать заказ во «Вкусно — и точка» уже можно в части ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Калининграде, Смоленске, Твери и других городах России. В Москве и Санкт-Петербурге сервисы будут постепенно подключать всё больше предприятий сети», — говорится в сообщении.

На первом этапе сервис будет доступен из ограниченного количества предприятий сети: в Москве к сервису будут подключены 28 точек сети, а в Санкт-Петербурге — 27. До конца зимы доставка появится во всех столичных заведениях сети, а в Санкт Петербурге — к середине декабря.

На фоне начала спецоперации на Украине 14 марта «Макдоналдс» закрыл свои рестораны в России, а 16 мая сообщил об окончательном уходе из страны. В итоге российские активы были проданы местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям».

12 июня в России под брендом «Вкусно — и точка» вновь открылись первые 15 ресторанов бывшего McDonald’s. А 21 ноября сеть ресторанов запустила доставку в нескольких городах РФ. С 1 декабря шесть бывших ресторанов «Макдоналдса» открылись под брендом «Вкусно — и точка» на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных