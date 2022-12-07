Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» запустила доставку в Москве и Петербурге

«С помощью "Еды" и Delivery Club сделать заказ во «Вкусно — и точка» уже можно в части ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Калининграде, Смоленске, Твери и других городах России. В Москве и Санкт-Петербурге сервисы будут постепенно подключать всё больше предприятий сети», — говорится в сообщении.