Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» запустила доставку в Москве и Петербурге
Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» запускает доставку с помощью «Яндекс Еды» и Delivery Club в Москве и Санкт-Петербурге, следует из сообщения пресс-службы компании.
«С помощью "Еды" и Delivery Club сделать заказ во «Вкусно — и точка» уже можно в части ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Калининграде, Смоленске, Твери и других городах России. В Москве и Санкт-Петербурге сервисы будут постепенно подключать всё больше предприятий сети», — говорится в сообщении.
На первом этапе сервис будет доступен из ограниченного количества предприятий сети: в Москве к сервису будут подключены 28 точек сети, а в Санкт-Петербурге — 27. До конца зимы доставка появится во всех столичных заведениях сети, а в Санкт Петербурге — к середине декабря.
На фоне начала спецоперации на Украине 14 марта «Макдоналдс» закрыл свои рестораны в России, а 16 мая сообщил об окончательном уходе из страны. В итоге российские активы были проданы местному лицензиату Александру Говору. Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям».
12 июня в России под брендом «Вкусно — и точка» вновь открылись первые 15 ресторанов бывшего McDonald’s. А 21 ноября сеть ресторанов запустила доставку в нескольких городах РФ. С 1 декабря шесть бывших ресторанов «Макдоналдса» открылись под брендом «Вкусно — и точка» на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга.
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