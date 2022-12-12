Сеть «Вкусно — и точка» планирует ежегодно открывать не менее 50 заведений
Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» планирует ежегодно открывать не менее 50 новых заведений по всей России, заявил владелец сети Александр Говор. На данный момент открыты уже более 840 точек.
«Что касается ресторанов, то по 50 точек мы должны как минимум открывать каждый год во всех регионах России… Если будет ближнее зарубежье и если это не будет никак связано с политикой, то мы готовы идти туда как напрямую, так и через франчайзи», — отметил Говор (цитата по «РИА Новости»).
Ранее сегодня гендиректор сети Олег Пароев заявил, что сеть изучает возможности открыть рестораны в Абхазии, однако правовая коллизия и проблемы с логистикой затрудняют этот процесс. Он добавил, что, согласно договору с «Макдоналдс», «Вкусно — и точка» также не может открывать заведения под своим брендом в Казахстане. На вопрос, планируется ли открытие ресторана сети в Крыму, Пароев заявил, что из-за логистики у компании нет возможности там работать.
12 июня в России под брендом «Вкусно — и точка» вновь открылись первые 15 ресторанов бывшего McDonald’s. А 21 ноября сеть ресторанов запустила доставку в нескольких городах РФ, 7 декабря доставка заработала в Москве и Санкт-Петербурге. С 1 декабря шесть бывших ресторанов «Макдоналдс» открылись на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга.