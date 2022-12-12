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Сеть «Вкусно — и точка» планирует ежегодно открывать не менее 50 заведений

Ведомости

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» планирует ежегодно открывать не менее 50 новых заведений по всей России, заявил владелец сети Александр Говор. На данный момент открыты уже более 840 точек.

«Что касается ресторанов, то по 50 точек мы должны как минимум открывать каждый год во всех регионах России… Если будет ближнее зарубежье и если это не будет никак связано с политикой, то мы готовы идти туда как напрямую, так и через франчайзи», — отметил Говор (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сегодня гендиректор сети Олег Пароев заявил, что сеть изучает возможности открыть рестораны в Абхазии, однако правовая коллизия и проблемы с логистикой затрудняют этот процесс. Он добавил, что, согласно договору с «Макдоналдс», «Вкусно — и точка» также не может открывать заведения под своим брендом в Казахстане. На вопрос, планируется ли открытие ресторана сети в Крыму, Пароев заявил, что из-за логистики у компании нет возможности там работать. 

12 июня в России под брендом «Вкусно — и точка» вновь открылись первые 15 ресторанов бывшего McDonald’s. А 21 ноября сеть ресторанов запустила доставку в нескольких городах РФ, 7 декабря доставка заработала в Москве и Санкт-Петербурге. С 1 декабря шесть бывших ресторанов «Макдоналдс» открылись на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных