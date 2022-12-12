Сеть «Вкусно — и точка» планирует ежегодно открывать не менее 50 заведений

«Что касается ресторанов, то по 50 точек мы должны как минимум открывать каждый год во всех регионах России… Если будет ближнее зарубежье и если это не будет никак связано с политикой, то мы готовы идти туда как напрямую, так и через франчайзи», — отметил Говор (цитата по «РИА Новости»).