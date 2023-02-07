Цивилев призвал ввести мораторий на увеличение тарифов на перевозки угля
Губернатор Кемеровской области (Кузбасса) призвал ввести мораторий на повышение тарифов на перевозку угля по железной дороге. Такое предложение он озвучил на совместном заседании комиссий Госсовета РФ по направлениям «Энергетика» и «Транспорт». Об этом сообщила пресс-служба в официальном Telegram-канале главы региона «Цивилев.Live».
Также Цивилев выступил за возобновление действия понижающих коэффициентов при определении платы за экспортные перевозки каменного угля в зависимости от расстояния, предоставление скидок на перевозку угля в направлении портов северо-запада России в 2023-2024 гг. и введение моратория на принятие новых законов и внесение изменений в нормативно-правовые акты, которые будут приводить к увеличению финансовой и административной нагрузки на российских грузоотправителей, портовиков, операторов и других участников перевозки грузов.
С 10 августа из-за СВО на Украине действует эмбарго ЕС на импорт российского угля. В связи с этим российским угольным компаниям пришлось перенаправлять часть экспортных объемов в Азию. На Европу приходилась значительная часть угольного экспорта: в ЕС в 2021 г. было поставлено 48,75 млн т российского угля.
Запрет усугубил проблемы с вывозом угля на восток, связанные с ограниченными провозными способностями Восточного полигона (БАМ и Транссиб). Это произошло в том числе и потому, что в сторону Азии увеличился поток других товаров, перевозимых по железной дороге. В итоге часть экспорта угля в Азию идет через северо-западные российские порты.
Кузбасс – крупнейший в России угледобывающий регион. Согласно перечню поручений президента Владимира Путина от марта 2021 г., объемы вывоза угля из Кузбасса на восток до 2024 г. должны вырасти на 30% относительно 2020 г., когда из региона в этом направлении было отгружено 55,8 млн т. В 2022 г. отгрузка угля из Кузбасса в восточном направлении упала на 5,5% до 53 млн т.
В марте 2022 г. были отменены правила недискриминационного доступа (ПНД), дававшие углю приоритет для транспортировки по сети РЖД перед другими, более выгодными для железнодорожников грузами.
В ноябре 2022 г. были приняты поправки в Налоговый кодекс РФ, которые увеличивают на период с 1 января 2023 г. по 31 марта 2023 г. ставку по НДПИ в отношении угля на 380 руб. за тонну. Согласно финансово-экономическому обоснованию, это приведет к дополнительным поступлениям НДПИ в размере 30 млрд руб. в 2023 г. С начала 2022 г. ставка НДПИ для коксующегося угля составляет 1,5% от средней цены на сырье на базисе котировок FOB Australia Premium Coking Coal.