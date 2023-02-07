Цивилев призвал ввести мораторий на увеличение тарифов на перевозки угля

В ноябре 2022 г. были приняты поправки в Налоговый кодекс РФ, которые увеличивают на период с 1 января 2023 г. по 31 марта 2023 г. ставку по НДПИ в отношении угля на 380 руб. за тонну. Согласно финансово-экономическому обоснованию, это приведет к дополнительным поступлениям НДПИ в размере 30 млрд руб. в 2023 г. С начала 2022 г. ставка НДПИ для коксующегося угля составляет 1,5% от средней цены на сырье на базисе котировок FOB Australia Premium Coking Coal.