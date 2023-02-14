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Рестораторы попросили разрешить экспериментальную онлайн-продажу алкоголя

Ведомости

Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО) попросила Совет Федерации разрешить экспериментальную онлайн-продажу российского вина для рынка общепита. Об этом говорится в письме президента ФРиО Игоря Бухарова спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, пишут «РИА Новости».

Уточняется, что возможность доставки алкоголя вместе с едой облегчит выход ресторанного бизнеса из кризиса. По словам омбудсмена в сфере ресторанного рынка Москвы Сергея Миронова, благодаря этому доходы ресторанов увеличатся. 

Помимо этого, мера «станет дополнительным импульсом для малого и среднего предпринимательства, позволит существенно расширить и увеличить каналы продажи, в том числе российского вина в сегменте ресторанного бизнеса и позволит сохранить рабочие места». 

Ранее в Минпромторге напомнили, что президент России Владимир Путин поручил провести эксперимент по торговле алкоголем в интернете еще в 2021 г. В августе прошлого года Минфин предложил с 1 января запустить эксперимент по розничной онлайн-продаже алкоголя, на 100% произведенного из винограда, выращенного на территории России. Помимо Москвы и Московской области министерство предлагало провести эксперимент и в Мордовии. Позднее начало эксперимента перенесли на 31 марта 2023 г. Как выяснили «Известия», в Москве и области он пройдет с 1 ноября 2023 г. по 31 июля 2026 г. Продавать вино будут через «Почту России».

Для покупки алкоголя через интернет покупатель должен будет подтверждать свой возраст. Сделать это можно двумя способами: показать паспорт курьеру или использовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), которую применяют на «Госуслугах». При этом заказ будет получен только через 24 часа после его оформления. Как пояснили в Минфине, это связано с тем, что покупатель получает продукцию напрямую от продавца, это требует дополнительных временных затрат.

Ранее по теме: АКИТ: около 3000 теневых сайтов продают алкоголь дистанционно

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных