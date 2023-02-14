Рестораторы попросили разрешить экспериментальную онлайн-продажу алкоголя

Ранее в Минпромторге напомнили, что президент России Владимир Путин поручил провести эксперимент по торговле алкоголем в интернете еще в 2021 г. В августе прошлого года Минфин предложил с 1 января запустить эксперимент по розничной онлайн-продаже алкоголя, на 100% произведенного из винограда, выращенного на территории России. Помимо Москвы и Московской области министерство предлагало провести эксперимент и в Мордовии. Позднее начало эксперимента перенесли на 31 марта 2023 г. Как выяснили «Известия», в Москве и области он пройдет с 1 ноября 2023 г. по 31 июля 2026 г. Продавать вино будут через «Почту России».