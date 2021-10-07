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Минпромторг озвучил параметры эксперимента по онлайн-продаже российского вина

Ведомости

Начало эксперимента по онлайн-продаже российского вина перенесено с 1 января на 31 марта 2022 г. Об этом сообщил журналистам замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, передает ТАСС. 

По его словам, эксперимент будет проводиться только в двух регионах России — Москве и Московской области. Он будет длиться до конца 2024 г. 

«Законопроект буквально вчера поступил на межведомственное согласование. [Эксперимент пройдет] с 31 марта 2022 г. по 31 декабря 2024 г. Субъекта два — Москва и Московская область», — сказал Евтухов. При этом, по его словам, доставка вина будет возможна минимум через сутки после оформления заказа, чтобы избежать «импульсивных покупок потребителями».

В августе этого года Минфин предлагал с 1 января следующего года запустить эксперимент по розничной онлайн-продаже алкоголя, на 100% произведенного из винограда, выращенного на территории России. Законопроект был размещен на портале нормативных правовых актов. Помимо Москвы и Московской области министерство предлагало провести эксперимент и в Мордовии. 

Продавать вино предполагается через «Почту России»: на нее возложат функции владельца агрегатора информации о товарах, соответственно, через нее же будут идти продажи. Ритейлеры, имеющие право на торговлю алкоголем, будут реализовывать свою продукцию на основании договоров с «Почтой». Перечень продавцов — участников эксперимента определит правительство.

Доставка заказов будет осуществляться «Почтой России» по указанному адресу или в отделение, не ранее чем через 24 часа, указывалось в документе. При получении товара потребуется паспорт для подтверждения достижения совершеннолетия. Также госоператора обяжут вести учет оборота вина, передавая сведения в единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, говорилось в законопроекте.

Эксперимент позволит властям оценить целесообразность отмены запрета на онлайн-продажу алкоголя в России. Кроме того, в пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что мера «посодействует развитию виноделия в стране и сместит баланс на рынке в пользу отечественной продукции».

Ранее по теме: Как в России продают алкоголь онлайн с доставкой при формальном запрете

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных