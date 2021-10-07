Минпромторг озвучил параметры эксперимента по онлайн-продаже российского вина

«Законопроект буквально вчера поступил на межведомственное согласование. [Эксперимент пройдет] с 31 марта 2022 г. по 31 декабря 2024 г. Субъекта два — Москва и Московская область», — сказал Евтухов. При этом, по его словам, доставка вина будет возможна минимум через сутки после оформления заказа, чтобы избежать «импульсивных покупок потребителями».