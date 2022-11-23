«Известия» узнали о планах запустить онлайн-продажу алкоголя в России в 2023 году

В Минпромторге напомнили, что президент России Владимир Путин поручил провести эксперимент по торговле алкоголем в интернете еще в 2021 г. Ведомство заявило, что поддерживает легальные продажи спиртных напитков, в том числе в виде такой инициативы. В министерстве также ожидают, что данная мера позволит уменьшить объемы контрафактной и фальсифицированной продукции в сети.