«Известия» узнали о планах запустить онлайн-продажу алкоголя в России в 2023 году
Эксперимент по продаже алкоголя онлайн будет запущен в Москве и Подмосковье 1 ноября 2023 г., он продлится до 31 июля 2026 г. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на законопроект правительства. Основным автором документа выступает Минфин.
Речь идет об эксперименте по торговле тихими, игристыми и креплеными напитками. Уточняется, что онлайн можно будет купить только российское вино.
Для покупки алкоголя по интернету гражданин должен будет подтверждать свой возраст. Сделать это можно двумя способами: показать паспорт курьеру или использовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), которую применяют на «Госуслугах».
Жители Москвы и Московской области смогут сделать заказ на сайте «Почты России». Отмечается, что доставка возможна не раньше чем через 24 часа после оформления заказа. Как пояснили в Минфине, это связано с тем, что покупатель получает продукцию напрямую от продавца, это требует дополнительных временных затрат.
Авторы законопроекта отмечают, что такой эксперимент позволит кабмину оценить действенность предложенных механизмов контроля онлайн-продаж.
В Минпромторге напомнили, что президент России Владимир Путин поручил провести эксперимент по торговле алкоголем в интернете еще в 2021 г. Ведомство заявило, что поддерживает легальные продажи спиртных напитков, в том числе в виде такой инициативы. В министерстве также ожидают, что данная мера позволит уменьшить объемы контрафактной и фальсифицированной продукции в сети.
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