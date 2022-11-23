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Бизнес

«Известия» узнали о планах запустить онлайн-продажу алкоголя в России в 2023 году

Ведомости

Эксперимент по продаже алкоголя онлайн будет запущен в Москве и Подмосковье 1 ноября 2023 г., он продлится до 31 июля 2026 г. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на законопроект правительства. Основным автором документа выступает Минфин.

Речь идет об эксперименте по торговле тихими, игристыми и креплеными напитками. Уточняется, что онлайн можно будет купить только российское вино.

Для покупки алкоголя по интернету гражданин должен будет подтверждать свой возраст. Сделать это можно двумя способами: показать паспорт курьеру или использовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), которую применяют на «Госуслугах».

Жители Москвы и Московской области смогут сделать заказ на сайте «Почты России». Отмечается, что доставка возможна не раньше чем через 24 часа после оформления заказа. Как пояснили в Минфине, это связано с тем, что покупатель получает продукцию напрямую от продавца, это требует дополнительных временных затрат.

Авторы законопроекта отмечают, что такой эксперимент позволит кабмину оценить действенность предложенных механизмов контроля онлайн-продаж.

В Минпромторге напомнили, что президент России Владимир Путин поручил провести эксперимент по торговле алкоголем в интернете еще в 2021 г. Ведомство заявило, что поддерживает легальные продажи спиртных напитков, в том числе в виде такой инициативы. В министерстве также ожидают, что данная мера позволит уменьшить объемы контрафактной и фальсифицированной продукции в сети.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных