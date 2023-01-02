АКИТ: около 3000 теневых сайтов продают алкоголь дистанционно
В России алкогольную продукцию дистанционно продают сейчас около 3000 теневых сайтов, оборот продукции в интернете может достигать 10 млрд руб. ежегодно, заявил «РИА Новости» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
По его словам, процесс продажи алкоголя онлайн уже давно нужно сделать контролируемым, однако шагов в этом направлении добиться пока не удалось. Количество запросов в сети достигает в месяц сотен тысяч, а продают алкоголь порядка 3000 сайтов, заявил Соколов.
«По разным подсчетам, теневой оборот этой продукции в интернете оценивается в сумму от 5 млрд до 10 млрд руб. ежегодно — то есть фактически онлайн-продажа и доставка алкоголя давно уже реализованы недобросовестными игроками», — рассказал глава АКИТ.
В этой ситуации, по словам Соколова, страдает «добросовестный ритейл», производители, государство и покупатели.
«Эксперимент, который должен был стать главным этапом к снятию регуляторных ограничений на реализацию алкогольной продукции в интернете, в сегодняшней версии не решает заявленных задач. Для чистоты результатов необходимо проводить эксперимент в реальных регуляторных условиях, в том числе с участием широкого круга компаний», — сказал эксперт.
Ранее в Минпромторге напомнили, что президент России Владимир Путин поручил провести эксперимент по торговле алкоголем в интернете еще в 2021 г. В августе прошлого года Минфин предложил с 1 января запустить эксперимент по розничной онлайн-продаже алкоголя, на 100% произведенного из винограда, выращенного на территории России. Помимо Москвы и Московской области министерство предлагало провести эксперимент и в Мордовии. Позднее начало эксперимента перенесли на 31 марта 2023 г. Как выяснили «Известия», в Москве и области он пройдет с 1 ноября 2023 г. по 31 июля 2026 г. Продавать вино будут через «Почту России».
Для покупки алкоголя по интернету гражданин должен будет подтверждать свой возраст. Сделать это можно двумя способами: показать паспорт курьеру или использовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), которую применяют на «Госуслугах».
Тем временем число заблокированных сайтов с незаконной продажей алкоголя в 2022 г. выросло вдвое по сравнению с показателями 2018 г., следует из данных, предоставленных «Ведомостям» пресс-службой Росалкогольрегулирования (РАР). В течение 2022 г. в России заблокировали 6430 ресурсов, на которых содержались запрещенные законом предложения о дистанционной продаже алкогольных напитков, следует из данных РАР. В 2018 г. таких сайтов насчитывалось более чем вдвое меньше – 3163. Но в 2019 г. их было уже 4000, а в 2020–2021 гг. – свыше 5600.
Дистанционная продажа алкоголя в РФ запрещена п. 14 ч. 2 ст. 16 ФЗ о госрегулировании производства и оборота алкогольсодержащей продукции. Сайты с такой продажей блокируются по ч. 8 ст. 13.15 КоАП, которая вводит запрет распространения в СМИ и интернете «предложений о розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции». Эта же статья предполагает и ответственность за подобное нарушение – штраф до 5000 руб. для физического лица и до 300 000 руб. для компаний.