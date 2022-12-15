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Сайты с нелегальной продажей алкоголя стали активнее блокировать

Но быстро растет и количество таких сайтов, отмечают эксперты
Марина Тюняева (Бочкарёва)
В России постоянно растет само число сайтов с предложением интернет-продажи алкоголя / Максим Стулов / Ведомости

Число заблокированных сайтов с незаконной продажей алкоголя в 2022 г. выросло вдвое по сравнению с показателями 2018 г., следует из данных, предоставленных «Ведомостям» пресс-службой Росалкогольрегулирования (РАР). Аналогичную статистику по блокировкам привел и представитель Роскомнадзора (РКН). В течение 2022 г. в России заблокировали 6430 ресурсов, на которых содержались запрещенные законом предложения о дистанционной продаже алкогольных напитков, следует из данных РАР. В 2018 г. таких сайтов насчитывалось более чем вдвое меньше – 3163. Но в 2019 г. их было уже 4000, а в 2020–2021 гг. – свыше 5600.

Процедура блокировки сайта в подавляющем числе случаев проводится по решению отраслевого регулятора, сообщил представитель РКН: когда РАР находит сайт с нелегальной продажей алкоголя, оно направляет решение о его блокировке в Роскомнадзор и тот уже осуществляет ограничение доступа. Но также подобные сайты могут блокироваться и по решению суда, уточнил собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных