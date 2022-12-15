Сайты с нелегальной продажей алкоголя стали активнее блокировать

Число заблокированных сайтов с незаконной продажей алкоголя в 2022 г. выросло вдвое по сравнению с показателями 2018 г., следует из данных, предоставленных «Ведомостям» пресс-службой Росалкогольрегулирования (РАР). Аналогичную статистику по блокировкам привел и представитель Роскомнадзора (РКН). В течение 2022 г. в России заблокировали 6430 ресурсов, на которых содержались запрещенные законом предложения о дистанционной продаже алкогольных напитков, следует из данных РАР. В 2018 г. таких сайтов насчитывалось более чем вдвое меньше – 3163. Но в 2019 г. их было уже 4000, а в 2020–2021 гг. – свыше 5600.