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Бизнес

Глава Orlen заявил о прекращении поставок российской нефти в Польшу

Ведомости

Россия прекратила экспортировать нефть в Польшу, недостающие объем поставок заменят, заявил председатель правления польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек.

«Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы были полностью готовы. Только 10% сырья поступало из России и мы заменим его нефтью с других направлений», – написал он в Twitter, добавил что такой результат возможен благодаря диверсификации поставок, которая проводилась в последние годы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий еще в конце марта прошлого года заявил о планах прекратить поставки энергоносителей из России: отказаться от российской нефти до конца года, а от угля и газа — к маю. В апреле Обайтек говорил, что Orlen снизила долю российского сырья, используемого на своих НПЗ, до 30%. В день начала боевых действий, 24 февраля, Orlen приостановила закупки российской нефти, поставляемой по морю, и заказала 28 танкеров с «альтернативных» направлений. Глава компании говорил, что у Orlen действуют три контракта с российскими поставщиками, один из которых истекает уже в январе 2023 г. 

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При этом в декабре 2022 г. президент «Транснефти» Николай Токарев заявил, что компании из Польши и Германии подали заявки в «Транснефть» на поставки нефти по северной ветке трубопровода «Дружба» в 2023 г. Заявки поступили после заявлений властей этих стран о планах отказаться от российской трубопроводной нефти.

После начала СВО в феврале 2022 г. ЕС, США и Великобритания стали отказываться от российской нефти и нефтепродуктов. 5 декабря 2022 г. вступило в силу эмбарго ЕС на морские поставки нефти из России, 5 февраля 2023 г. – на нефтепродукты. Одновременно начали действовать предельные цены, по которым недружественные страны готовы покупать российскую нефть и продукты нефтепереработки. Ограничение цен на нефть установлено на уровне $60/барр. В отношении нефтепродуктов действует два потолка: на более дорогие нефтепродукты (например дизтопливо) – $100/барр., на более дешевые (мазут) – $45/барр.

В ответ на введение ценовых потолков президент России Владимир Путин в конце декабря 2022 г. подписал указ, запрещающий российским экспортерам поставлять нефть и нефтепродукты по контрактам, в которых установлена такая привязка. В результате российские нефтяники начали выстраивать новые логистические цепочки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных