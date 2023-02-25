Глава Orlen заявил о прекращении поставок российской нефти в Польшу

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий еще в конце марта прошлого года заявил о планах прекратить поставки энергоносителей из России: отказаться от российской нефти до конца года, а от угля и газа — к маю. В апреле Обайтек говорил, что Orlen снизила долю российского сырья, используемого на своих НПЗ, до 30%. В день начала боевых действий, 24 февраля, Orlen приостановила закупки российской нефти, поставляемой по морю, и заказала 28 танкеров с «альтернативных» направлений. Глава компании говорил, что у Orlen действуют три контракта с российскими поставщиками, один из которых истекает уже в январе 2023 г.