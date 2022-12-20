Польша и Германия просят российскую нефть

Польша и Германия просят российскую нефтьДо этого они хотели отказаться от поставок по трубопроводу «Дружба»
Компании из Польши и Германии подали заявки в «Транснефть» на поставки нефти по северной ветке трубопровода «Дружба» в 2023 г. Об этом рассказал председатель правления компании Николай Токарев в интервью телеканалу «Россия 24» 20 декабря. Заявки поступили после заявлений властей этих стран о планах отказаться от российской трубопроводной нефти.
«Вот объявили, что не будут брать с первого января у России нефть. А к нам пришли заявки сейчас от польских потребителей: на следующий год 3 млн т дайте нам, и на декабрь 360 000 т, и на первый квартал Германия уже подала заявку — тоже дайте», — сказал Токарев.
По данным источников «Ведомостей», знакомых со статистикой Минэнерго, в ноябре 2022 г. Польша импортировала по «Дружбе» 450 000 т нефти, а за 11 месяцев 2022 г. — 8,25 млн т. За весь 2021 г. поставки в Польшу по трубопроводу составили 8,4 млн т.
Германия в первом квартале 2022 г. импортировала по этому маршруту 4,86 млн т нефти, за 11 месяцев — 14,1 млн т. Поставки нефти по «Дружбе» в ФРГ в первом квартале докризисного 2021 г. составили 4 млн т, отмечает эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов. За весь 2021 г. Германия импортировала из России 24,2 млн т нефти, из которых 70%, или 17 млн т, прошли по «Дружбе».
Нефтепровод «Дружба» был построен в 1960-е гг. Он начинается в Самарской области, проходит через Брянск а затем разделяется на северную и южную ветви. Северная ветка идет через Белоруссию в Польшу и Германию, южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию. По данным «Транснефти», в 2021 г. в дальнее зарубежье было по «Дружбе» поставлено 35,9 млн т нефти .
Токарев отметил, что поставки по южной ветке «Дружбы» в Словакию, Чехию и Венгрию сохранятся в прежнем объеме — около 12 млн т в год, потому что для этих стран сделали исключения из санкций Евросоюза. «А что касается северной, мы все варианты просчитываем, у нас есть варианты А, Б, В. Обстоятельства складываются так, что предсказать обстановку в следующем году достаточно сложно», — добавил он.
Топ-менеджер отметил, что технически нефть из Казахстана может частично заменить российскую в поставках по «Дружбе» в Германию, но есть «политическая составляющая». «Если российскую нефть из трубы они получать не хотят, то чего вдруг мы должны способствовать поддержанию экономики недружественной страны? То есть это уже политика, и решение не за нами», — подчеркнул он. В сентябре 2022 г. власти Германии заявили, что обратятся к властям Казахстана с просьбой поставлять свою нефть в ФРГ по «Дружбе».
В пресс-службе Минэнерго вопросы «Ведомостей» перенаправили в «Транснефть», где на момент публикации не ответили. «Ведомости» направили запросы в крупнейшие нефтяные компании.
5 декабря 2022 г. вступили в силу санкции ЕС в отношении морских поставок нефти из России. Венгрия и Словакия, которые сильно зависят от поставок из России, получили бессрочное исключение из этих санкций, Чехия — до конца 2023 г., а Болгария — до конца 2024 г. В случае проблем с поставками нефти по трубопроводу этим странам разрешено принимать поставки по морю.
Также с 5 декабря вступил в силу потолок цен на морские поставки нефти из России на уровне $60/барр. К нему в числе стран-членов ЕС присоединились Польша и Германия. Российские власти неоднократно заявляли, что компании из РФ не будут поставлять нефть странам, которые присоединятся к потолку цен. При этом не уточнялось, будет ли запрет затрагивать только морские поставки или трубопроводные в том числе.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк допускает, что со временем Россия может сделать исключения для некоторых стран, частично или полностью присоединившихся к потолку цен на нефть, но пока это не было анонсировано.
Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов пояснил, что Германия и Польша, подав заявки в «Транснефть», пытаются подстраховаться на случай перебоев с поставками из других стран. По его мнению, отказ этих стран от поставок по «Дружбе» — это «вопрос времени», потому что рынок нефти сейчас не настолько дефицитный, а ЕС продолжает переговоры по поставкам топлива из других стран.