Польша и Германия просят российскую нефть

Топ-менеджер отметил, что технически нефть из Казахстана может частично заменить российскую в поставках по «Дружбе» в Германию, но есть «политическая составляющая». «Если российскую нефть из трубы они получать не хотят, то чего вдруг мы должны способствовать поддержанию экономики недружественной страны? То есть это уже политика, и решение не за нами», — подчеркнул он. В сентябре 2022 г. власти Германии заявили, что обратятся к властям Казахстана с просьбой поставлять свою нефть в ФРГ по «Дружбе».