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Корпорация МСП готова оказать юридическую поддержку владельцам ПВЗ Wildberries

Ведомости

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) готова оказать юридическую помощь владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries, чьи права были нарушены из-за действий администрации интернет-магазина. Об этом заявил генеральный директор корпорации Александр Исаевич в Telegram-канале.

Исаевич отметил, что сейчас из разных источников поступают сведения, что маркетплейс Wildberries увольняет сотрудников, участвующих в забастовке, а владельцам ПВЗ блокирует аккаунты и растрогает договоры.

«Обращаюсь ко всем владельцам ПВЗ, предпринимателям, кто прямо сейчас попал в эту ситуацию. Если ваши права нарушили — пишите мне и на "Сервис 360". Мы готовы изучить все документы, оказать всю необходимую юридическую помощь», – написал он.

Ранее сегодня Telegram-канал «Вайлдбериз. Правда сотрудников» сообщил, что в нескольких российских регионах началась забастовка операторов ПВЗ Wildberries. В частности, некоторые пункты выдачи не работают в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге и других городах.

Вместе с тем в Москве некоторые ПВЗ продолжают работу. «РИА Новости» пишут, что в главном офисе компании нет протестующих.  

При этом в Wildberries опровергли информацию о забастовке некоторых сотрудников ПВЗ в ряде регионов Сибири, пишет «Коммерсантъ». Накануне, 14 марта, в Wildberries также заявили, что сведения о «забастовках» и закрытии ПВЗ не соответствуют действительности, они продолжают работать штатно.

14 марта стало известно, что прокуратура Мособласти проведет проверку информации о нарушении трудовых прав работников Wildberries по поручению Генеральной прокуратуры России. В пресс-службе надзорного ведомства пояснили, что проверка организована по размещенной в СМИ информации о нарушении трудовых прав сотрудников Wildberries, в том числе «о неправомерных удержаниях денежных средств из положенной им заработной платы».

Ранее «РИА Новости» сообщили, что владельцы и представители ПВЗ Wildberries осаждают офис компании в Москве по причине недовольства новыми условиями работы. Уточнялось, что речь идет о коллективной ответственности и взысканиях за возврат товара.

Владелица одного из пунктов рассказала агентству, что с августа Wildberries ввел штрафы для ПВЗ за возврат бракованного товара в размере 20% от его стоимости. А уже на прошлой неделе размер санкции увеличился до 100%. По словам другого представителя ПВЗ, маркетплейс не выходит с предпринимателями на связь и не объясняет изменения в работе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных