Корпорация МСП готова оказать юридическую поддержку владельцам ПВЗ Wildberries
Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) готова оказать юридическую помощь владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries, чьи права были нарушены из-за действий администрации интернет-магазина. Об этом заявил генеральный директор корпорации Александр Исаевич в Telegram-канале.
Исаевич отметил, что сейчас из разных источников поступают сведения, что маркетплейс Wildberries увольняет сотрудников, участвующих в забастовке, а владельцам ПВЗ блокирует аккаунты и растрогает договоры.
«Обращаюсь ко всем владельцам ПВЗ, предпринимателям, кто прямо сейчас попал в эту ситуацию. Если ваши права нарушили — пишите мне и на "Сервис 360". Мы готовы изучить все документы, оказать всю необходимую юридическую помощь», – написал он.
Ранее сегодня Telegram-канал «Вайлдбериз. Правда сотрудников» сообщил, что в нескольких российских регионах началась забастовка операторов ПВЗ Wildberries. В частности, некоторые пункты выдачи не работают в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге и других городах.
Вместе с тем в Москве некоторые ПВЗ продолжают работу. «РИА Новости» пишут, что в главном офисе компании нет протестующих.
14 марта стало известно, что прокуратура Мособласти проведет проверку информации о нарушении трудовых прав работников Wildberries по поручению Генеральной прокуратуры России. В пресс-службе надзорного ведомства пояснили, что проверка организована по размещенной в СМИ информации о нарушении трудовых прав сотрудников Wildberries, в том числе «о неправомерных удержаниях денежных средств из положенной им заработной платы».
Ранее «РИА Новости» сообщили, что владельцы и представители ПВЗ Wildberries осаждают офис компании в Москве по причине недовольства новыми условиями работы. Уточнялось, что речь идет о коллективной ответственности и взысканиях за возврат товара.
Владелица одного из пунктов рассказала агентству, что с августа Wildberries ввел штрафы для ПВЗ за возврат бракованного товара в размере 20% от его стоимости. А уже на прошлой неделе размер санкции увеличился до 100%. По словам другого представителя ПВЗ, маркетплейс не выходит с предпринимателями на связь и не объясняет изменения в работе.