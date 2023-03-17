Турция пообещала продолжить обслуживание российских рейсов в своих аэропортах

Ранее источники «Ведомостей» сообщили, что в 2023 г. не менее семи российских авиакомпаний начнут или возобновят полеты в Китай либо увеличат количество рейсов в эту страну. 13 марта о возобновлении авиасообщения между Иркутском и Пекином, а также Новосибирском и Урумчи сообщила компания S7 – оно начнется с 27 мая этого года.