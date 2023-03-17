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Турция пообещала продолжить обслуживание российских рейсов в своих аэропортах

Ведомости

Рейсы российских авиакомпаний будут обеспечены наземным обслуживанием в аэропортах Турции летом этого года. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Рейсы российских авиакомпаний, запланированные в сезоне ИАТА "Лето 2023", будут планово обеспечиваться наземным обслуживанием в аэропортах Турецкой Республики в соответствии с ранее заключенными коммерческими договоренностями», – говорится в сообщении.

Встреча между заместителем руководителя Росавиации Владимиром Потешкиным и руководителем ведомства гражданской авиации Турции Кемалем Юксеком прошла 17 марта в турецкой столице Анкаре.

«Учитывая долгосрочное сотрудничество между странами в различных областях экономики, транспорта и туризма, стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии воздушного сообщения», – заключили в ведомстве.

Ранее по теме: Минтранс России ожидает кратного увеличения авиарейсов в Китай

Ранее источники «Ведомостей» сообщили, что в 2023 г. не менее семи российских авиакомпаний начнут или возобновят полеты в Китай либо увеличат количество рейсов в эту страну. 13 марта о возобновлении авиасообщения между Иркутском и Пекином, а также Новосибирском и Урумчи сообщила компания S7 – оно начнется с 27 мая этого года.

Ранее по теме: В Грузии заявили, что не рассматривают вопрос о прямом авиасообщении с РФ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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