Турция пообещала продолжить обслуживание российских рейсов в своих аэропортах
Рейсы российских авиакомпаний будут обеспечены наземным обслуживанием в аэропортах Турции летом этого года. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Рейсы российских авиакомпаний, запланированные в сезоне ИАТА "Лето 2023", будут планово обеспечиваться наземным обслуживанием в аэропортах Турецкой Республики в соответствии с ранее заключенными коммерческими договоренностями», – говорится в сообщении.
Встреча между заместителем руководителя Росавиации Владимиром Потешкиным и руководителем ведомства гражданской авиации Турции Кемалем Юксеком прошла 17 марта в турецкой столице Анкаре.
«Учитывая долгосрочное сотрудничество между странами в различных областях экономики, транспорта и туризма, стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии воздушного сообщения», – заключили в ведомстве.
Ранее источники «Ведомостей» сообщили, что в 2023 г. не менее семи российских авиакомпаний начнут или возобновят полеты в Китай либо увеличат количество рейсов в эту страну. 13 марта о возобновлении авиасообщения между Иркутском и Пекином, а также Новосибирском и Урумчи сообщила компания S7 – оно начнется с 27 мая этого года.