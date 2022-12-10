В Грузии заявили, что не рассматривают вопрос о прямом авиасообщении с РФ
Вопрос возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией сейчас не стоит в повестке дня, заявил ТАСС спецпредставитель премьер-министра республики по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе.
По его словам, Грузии известно, что в Москве рассматривают вопрос об упрощении визового режима для граждан ряда стран. Абашидзе напомнил, что Тбилиси еще в 2011 г. отменил визовые требования для россиян, такой режим сохраняется.
«То есть визы гражданам России для посещения Грузии не требуются. Что касается возобновления прямых авиарейсов, этот вопрос у нас на повестке дня сейчас не стоит», — сказал Абашидзе.
Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию в июне 2019 г. Запрет распространяется и на грузинских перевозчиков. Поводом стали митинги у здания грузинского парламента в Тбилиси, которые начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента во время Международной ассамблеи православия. Российские власти не исключают возможность отмены запрета на прямые авиаперелеты между Грузией и Россией, заявил источник «Коммерсанта» в июле 2019 г.