В Грузии заявили, что не рассматривают вопрос о прямом авиасообщении с РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию в июне 2019 г. Запрет распространяется и на грузинских перевозчиков. Поводом стали митинги у здания грузинского парламента в Тбилиси, которые начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента во время Международной ассамблеи православия. Российские власти не исключают возможность отмены запрета на прямые авиаперелеты между Грузией и Россией, заявил источник «Коммерсанта» в июле 2019 г.