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В Грузии заявили, что не рассматривают вопрос о прямом авиасообщении с РФ

Ведомости

Вопрос возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией сейчас не стоит в повестке дня, заявил ТАСС спецпредставитель премьер-министра республики по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе.

По его словам, Грузии известно, что в Москве рассматривают вопрос об упрощении визового режима для граждан ряда стран. Абашидзе напомнил, что Тбилиси еще в 2011 г. отменил визовые требования для россиян, такой режим сохраняется. 

«То есть визы гражданам России для посещения Грузии не требуются. Что касается возобновления прямых авиарейсов, этот вопрос у нас на повестке дня сейчас не стоит», — сказал Абашидзе.

Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию в июне 2019 г. Запрет распространяется и на грузинских перевозчиков. Поводом стали митинги у здания грузинского парламента в Тбилиси, которые начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента во время Международной ассамблеи православия. Российские власти не исключают возможность отмены запрета на прямые авиаперелеты между Грузией и Россией, заявил источник «Коммерсанта» в июле 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных