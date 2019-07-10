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«Коммерсантъ» узнал о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией

Ведомости
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Москву удовлетворила реакция официального Тбилиси на инцидент с грузинским журналистом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в МИДе. В связи с этим российское руководство не исключает возможность отмены запрета на прямые авиаперелеты между Грузией и Россией, заявил источник газеты. Если грузинская сторона нормализует ситуацию и предпримет шаги к снижению русофобии, Москва готова вернуться к обсуждению отмены визового режима для грузин, добавил собеседник «Ъ».

Президент России Владимир Путин ранее запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию из соображений безопасности. Грузинские авиакомпании также не могут осуществлять рейсы в Россию с этого дня. Минтранс предварительно оценил потери российских авиакомпаний от приостановки авиасообщения с Грузией в 3 млрд руб. Правительство пообещала российским авиакомпаниям компенсации, их механизм сейчас прорабатывается, отмечал вице-премьер Максим Акимов. Грузинская сторона оценивала ущерб от прекращения авиасообщения в 2,1 млрд лари (около $750 млн). Такую сумму назвал основатель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили.

Популярный в Грузии телеведущий Георгий Габуния в эфире телеканала «Рустави-2» в воскресенье, 7 июля, нецензурно обругал российского президента и его покойных родителей. В ответ на это российские депутаты попросили правительство запретить поставки в Россию вина и воды из Грузии, а также ограничить денежные переводы в эту страну, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

О том, что  у Москвы были планы отменить визы для грузин, в июне упомянул Володин, когда комментировал скандал из-за проведения в Тбилиси Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

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Политика
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Басманный суд Москвы арестовал более 120 млн евро на счетах Абызова

Ведомости
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Басманный суд Москвы наложил арест на 121,7 млн евро (8,7 млрд руб.), которые находятся на банковских счетах бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве, передает ТАСС со ссылкой на представителя суда Юнону Цареву. Она не уточнила, в каких кредитных организациях Абызов хранил свои средства. По словам Царевой, это решение суд вынес еще 4 июля, оно не обжаловано.

Официальных комментариев защита Абызова пока не давала.

Это не первый арест, который накладывает суд на имущество Абызова. В апреле Басманный суд Москвы арестовал другие активы Абызова: 437 млн руб., два земельных участка и два жилых дома в Подмосковье, три квартиры, четыре комнаты и машино-место в Москве. В июне суд наложил арест на 1667 обыкновенных акций  общей стоимостью почти 170 000 руб. компании «Промышленные технологии», которая принадлежала Абызову.

В конце марта Абызову предъявили обвинение в создании преступного сообщества, использовании служебного положения и мошенничестве. По версии следствия, в 2011–2014 гг. бывший министр создал и возглавил преступное сообщество, путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» (РЭС) он и еще пятеро фигурантов дела похитили 4 млрд руб. и вывели их за рубеж. Абызов сейчас находится в СИЗО. Свою вину он не признавал.

В 2012–2018 гг. Абызов был министром по координации деятельности открытого правительства. Он занимался повышением открытости ведомств и реформой контрольно-надзорной деятельности. До этого Абызов занимал руководящие посты в нескольких компаниях топливно-энергетического комплекса.

Как выглядит бывший министр Абызов после двух месяцев в СИЗО

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Киностудия имени Горького продаст свою землю в Москве и Петербурге

Ведомости
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Киностудия имени Горького запланировала избавиться от непрофильных активов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя организации. Речь идет о четырех участках в Москве и Петербурге, а также о заброшенном пионерлагере в Подмосковье. Общая стоимость всех активов оценивается в 4 млрд руб.

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Бизнес
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о новых акцизах на вино

Ведомости
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Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, которые поднимают акцизы на вино. Они опубликованы в электронной базе данных нижней палаты парламента. Как говорится в пояснительной записке, законопроект предлагает унифицировать ставки акцизов на тихие и игристые вина, производимые на территории России и ввозимые из-за рубежа.

Также законопроект относит к подакцизной продукции виноматериалы (за исключением тех, что предназначены для производства дистиллятов) и виноград, который используется для производства тихого и игристого вина и спиртных напитков, изготовленных по технологии полного цикла. Для производителей, которые делают вино из российского винограда, поправки предусматривают налоговые льготы.

С 2020 г. ставки акцизов на вино поднимутся: на тихие вина – с 18 до 31 руб. за 1 л, на игристые – с 36 до 40 руб. за 1 л, узнали накануне «Ведомости». Размер ставок определен «исходя из необходимости приведения в соответствие ставок акцизов на различный алкоголь с сопоставимым содержанием спирта, равной степенью вредности продукции», объяснял представитель Минфина.

Унификация акцизов не будет препятствовать развитию российского виноделия, считают в Минфине. К подакцизной продукции будет отнесен виноград, используемый для производства вина, виноматериалов или спиртных напитков полного цикла, а производители этой продукции смогут получить налоговый вычет по акцизу за использованный виноград с повышающим коэффициентом, рассказывал представитель министерства. Это позволит поддержать российских виноделов, добавил он.

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Политика
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Ритейлер «Красное и белое» заявил об отсутствии претензий к сети после обысков

Ведомости
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Проверка торговой сети алкогольной продукции «Красное и белое» завершена, претензий к сети со стороны проверяющих нет, сообщила ТАСС пресс-служба ритейлера. «Проверка закончилась, все было в рамках рабочего времени, претензий к нам нет у проверяющих», – уточнила компания.

Об обысках в головном офисе сети «Красное и белое» в Челябинске «Ведомостям» ранее сообщил представитель ритейлера. Обыски проводили сотрудники правоохранительных органов и Федеральной налоговой службы (ФНС). В пресс-службе сети уточняли, что цель проверки – подтвердить деловые связи между ритейлером и его контрагентом. Имени контрагента представитель «Красного и белого» не раскрыл.

В декабре прошлого года сотрудники ФНС, Росалкогольрегулирования, Федеральной службы безопасности и ОМОНа уже проводили обыски на складах и в головном офисе ритейлера. Тогда их причиной стали подозрения в адрес компании в продаже контрафакта и неуплате налогов. Поводом для претензий к компании со стороны ФНС была разрозненность структуры, писал также РБК.

Сеть «Красное и белое» является одним из крупнейших российских ритейлеров. Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», в конце июня несколько основных операционных компаний сети сменили владельца. Ранее их напрямую контролировал основатель ритейлера Сергей Студенников (российский Forbes оценивает его состояние в $850 млн). Теперь компании принадлежат бизнесмену через созданную в марте кипрскую Amelior Investments Limited. Он по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром. В частности, под контроль кипрской Amelior Investments Limited перешли ООО «Прометей», генерировавшее, по оценке «Infoline-аналитики», около 60% выручки ритейлера в 2018 г., а также ООО «Абсолют» и ООО «Оазис».

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Бизнес
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En+ заявила о планах провести листинг на Московской бирже

Ведомости
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En+ заявила о своей перерегистрации с о. Джерси (Великобритания) в Россию, следует из сообщения En+. Уведомление о том, что она с 9 июля включена в Единый государственный реестр юридических лиц России в качестве международной компании (публичного акционерного общества), En+ получила от Корпорации развития Калининградской области. После завершения перерегистрации En+ планирует провести листинг обыкновенных акций на Московской бирже и делистинг глобальных депозитарных расписок (GDR) с нее.

Вопрос о переездe En+ в Россию впервые был поднят еще в 2018 г. после вступления в силу пакета законов об амнистии капиталов. Перерегистрацию компании в России одобрил совет директоров En+ в конце прошлого года.

Согласно законодательству контролируемые россиянами иностранные компании могут перерегистрироваться в специальных административных районах (САР) на о. Октябрьском в Калининграде и о. Русском во Владивостоке. При смене юрисдикции компания обязуется инвестировать в Россию минимум 50 млн руб. в течение полугода. Взамен она может скрыть информацию о своих бенефициарах, не платить налог с прибыли от продажи активов, а также налог с дивидендов от дочерних компаний.

Переехать в Калининградскую область планирует и подконтрольная En+ UC Rusal. В мае Минэкономразвития сообщило, что в Калининградской области были зарегистрированы семь новых международных компаний, связанных с «Базэлом» (структура, управляющая активами бизнесмена Олега Дерипаски).

В апреле 2018 г. минфин США ввел санкции против 15 компаний и 24 высокопоставленных чиновников и бизнесменов из России. В этот список попали и сам Дерипаска, и восемь его компаний бизнесмена, в том числе En+, UC Rusal, «Евросибэнерго» и группа ГАЗ. В декабре 2018 г. управление минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC) опубликовало условия для снятия санкций с En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» – Дерипаска должен был отказаться от контроля над этими компаниями. В марте 2019 г. бизнесмен подал в суд в Вашингтоне иск к минфину, потребовав отменить санкции против него.

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Политика
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Зеленский отменил парад в День независимости Украины из-за дороговизны

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook, что деньги на проведение военного парада в День независимости будут направлены на премии военным. Сам парад проводиться в этом году не будет.

Зеленский напомнил, что обычно парад проводится 24 августа. «Такой помпезный и точно недешевый. Мне кажется, что вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям. И мы приняли решение выделить 300 млн гривен ($11,7 млн) на премии всем нашим военным», – заявил украинский президент.

Он отметил, что праздноваться День независимости будет, но в новом формате. О каком формате идет речь, Зеленский не уточнил.

Независимость Украины от СССР была провозглашена 24 августа 1991 г. Создание нового государства было оформлено на всеукраинском референдуме, прошедшем в декабре 1991 г. Акт провозглашения независимости поддержали 90,3% украинцев.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации

Финансы
Новости

В Тольятти задержали подозреваемую в создании финансовой пирамиды

Ведомости
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Руководитель потребительского кооператива «Фабрика продуктов ВС» в Тольятти Галина Федотова задержана по подозрению в организации финансовой пирамиды, передает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Самарской области.

По информации прокуратуры региона, с мая 2018 г. по февраль 2019 г. руководство потребкооператива «Фабрика продуктов ВС» организовало финансовую пирамиду. В офисе компании в Тольятти под предлогом получения личных сбережений от пайщиков кооператива была организована деятельность по привлечению денежных средств граждан, при которой выплата дохода осуществлялась за счет денег других пайщиков. Им обещали доход в размере от 13 до 20% годовых.

Ущерб предварительно оценивается в 3 млн руб. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 172.2 (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) УК РФ. Прокуратура Центрального района Тольятти собирается обратиться в суд с исками о запрете деятельности потребкооператива и признании информации, рекламирующей компанию в интернете, запрещенной. Точное число обманутых вкладчиков уточняется. Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн написал в Twitter, что в деле уже порядка 250 потерпевших.

В прошлом году Центробанк обнаружил крупную финансовую пирамиду «Кэшбери». Это оказалась одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую регулятор выявил за последние годы. Сначала ЦБ пожаловался на «Кэшбери» в Генпрокуратуру и МВД. Самостоятельно он не мог остановить ее работу, потому что у компании не было лицензии регулятора. В итоге с иском в суд против «Кэшбери» обратилась прокуратура. В ноябре «Кэшбери» объявила о прекращении работы. Владелец платформы Артур Варданян обещал погасить все долги перед клиентами.

МММ: жертвы и поклонники

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Бизнес
Новости

PPF Group продаст акции Polymetal на $267 млн

Ведомости
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Компания Fodina B.V., представляющая интересы PPF Group чешского инвестора Петра Келлнера, продает около 21 млн акций Polymetal в ходе процедуры ускоренного букбилдинга, говорится в сообщении Goldman Sachs, которое есть в распоряжении «Ведомостей». Goldman Sachs выступает букраннером сделки. «Ведомости» направили запрос представителю Polymetal.

Исходя из цены закрытия торгов 9 июля, такой пакет оценивается примерно в $267 млн, говорится в сообщении. PPF берет на себя обязательство не продавать акции Polymetal в течение двух месяцев после этого размещения. Пакет, выставленный на продажу, соответствует примерно 4,5% уставного капитала компании, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом сделки.

Торги акциями Polymetal на LSE 9 июля закрылись на отметке 10,12 фунта стерлингов за бумагу.

Polymetal – крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, на Чукотке и в Казахстане. Основные акционеры Polymetal – группа «Ист» Александра Несиса (27,4%) и PPF (11%). В свободном обращении – более 50%.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray

Ведомости
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Министр экономического развития России Максим Орешкин доберется в Тольятти, где пройдет форум моногородов, за рулем автомобиля, об этом он написал на своей странице в Instagram. Как уточнили в пресс-службе ведомства, министр поедет в город, где базируется «АвтоВАЗ», на Lada Xray.

«Я поеду на машине, причем сам за рулем по маршруту Москва – Владимир – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара – Тольятти», – сообщил он.

Орешкин отметил, что хочет в пути пообщаться с предпринимателями. В конечной точке путешествия Орешкин должен оказаться в понедельник, а выехать он намерен в пятницу, 12 июля, и планирует сделать две остановки: в Нижнем Новгороде и Казани. Основной задачей поездки Орешкин назвал подготовку позиции для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва – Казань и полной реконструкцией трассы М7.

В 2010 г. Владимир Путин, тогда занимавший должность премьер-министра, устроил автопробег из Хабаровска в Читу также на автомобиле российского производства – желтой Lada Kalina Sport. Путина сопровождал целый кортеж из джипов и две запасные машины той же модели, что и у премьера. После начала автопробега на телефонную горячую линию «АвтоВАЗа» обрушился шквал звонков от желающих купить такую же машину.

Политика
Новости

Судившийся с IKEA бизнесмен получил 8 лет колонии за махинации

Ведомости
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Люберецкий суд Подмосковья приговорил к восьми годам колонии бизнесмена Константина Пономарева, который проходит главным свидетелем по делу главы фонда Hermitage Уильяма Браудера, а также известен судебным спором с шведским концерном IKEA, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Предпринимателя и его адвоката Максима Загорского суд признал виновными в том, что они организовали «контролируемые» уголовные дела с подставными участниками в мировых судебных участках подмосковного города Раменское. Вынесенные решения бизнесмены использовали в своих бизнес-интересах. В частности, речь идет о спорах бизнесмена с «Кубаньэнерго» и с компанией IKEA. В первом случае Пономарев якобы предоставлял компании генераторы во время энергетической блокады Крыма, но не получил за них деньги, во втором – предметом спора стали генераторы, арендованные для гипермаркетов мебельной компании в Петербурге.

«Суд признал обоих подсудимых виновными и приговорил Пономарева к восьми годам колонии общего режима, Загорского – к семи годам восьми месяцам», – уточнил собеседник агентства. Прокуратура просила назначить фигурантам более строгое наказание – по 8,5 года колонии. Приговор пока не вступил в силу, он может быть обжалован в течение 10 дней.

Пономарев стал известен благодаря многолетней судебной тяжбе с IKEA. В 2006 г. он поставил ритейлеру 200 дизельных электростанций для гипермаркетов в Петербурге, по завершении срока аренды которых между сторонами возник хозяйственный спор. В 2010 г. Пономарев через суд добился от IKEA выплаты 25 млрд руб. по мировому соглашению, напоминает РБК. Нынешнее уголовное преследование бизнесмен связывал именно с этим спором. Вину он не признал и заявлял, что «не понимает, в чем его преступный умысел и в чем состав преступления».

Политика
Новости

Парламент лишил Атамбаева статуса экс-президента Киргизии

Ведомости
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Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев лишился статуса экс-президента страны вместе с неприкосновенностью, сообщается в постановлении на сайте парламента страны. Атамбаева лишили неприкосновенности в ходе заседания 27 июня. После опубликования документа его могут привлечь к уголовной ответственности.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в мае подписал закон, позволяющий лишать экс-президентов неприкосновенности и привлекать их к уголовной ответственности после окончания полномочий. Депутатская спецкомиссия Киргизии передала в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева. По мнению парламентариев, он мог быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим преступлениям.

Генпрокуратура частично поддержала обвинения парламентской комиссии: она не нашла подтверждения, что Атамбаев имел отношение к узурпации власти и гонениям на прессу и политических оппонентов. Атамбаев же заявляет о своей невиновности, однако при этом не хочет участвовать в следственных действиях. Он заявил, что не пустит сотрудников МВД на порог своего дома.

«Не намерен участвовать в этом цирке, для начала власть должна вернуться в правовое поле, только после этого можно говорить о каких-то правовых действиях», – заявил Атамбаев (цитата по «Интерфаксу»). Атамбаев был президентом Киргизии с 1 декабря 2011 г. по 24 ноября 2017 г.

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