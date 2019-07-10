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«Коммерсантъ» узнал о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией

Москву удовлетворила реакция официального Тбилиси на инцидент с грузинским журналистом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в МИДе. В связи с этим российское руководство не исключает возможность отмены запрета на прямые авиаперелеты между Грузией и Россией, заявил источник газеты. Если грузинская сторона нормализует ситуацию и предпримет шаги к снижению русофобии, Москва готова вернуться к обсуждению отмены визового режима для грузин, добавил собеседник «Ъ».

Президент России Владимир Путин ранее запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию из соображений безопасности. Грузинские авиакомпании также не могут осуществлять рейсы в Россию с этого дня. Минтранс предварительно оценил потери российских авиакомпаний от приостановки авиасообщения с Грузией в 3 млрд руб. Правительство пообещала российским авиакомпаниям компенсации, их механизм сейчас прорабатывается, отмечал вице-премьер Максим Акимов. Грузинская сторона оценивала ущерб от прекращения авиасообщения в 2,1 млрд лари (около $750 млн). Такую сумму назвал основатель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили.

Популярный в Грузии телеведущий Георгий Габуния в эфире телеканала «Рустави-2» в воскресенье, 7 июля, нецензурно обругал российского президента и его покойных родителей. В ответ на это российские депутаты попросили правительство запретить поставки в Россию вина и воды из Грузии, а также ограничить денежные переводы в эту страну, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

О том, что у Москвы были планы отменить визы для грузин, в июне упомянул Володин, когда комментировал скандал из-за проведения в Тбилиси Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).