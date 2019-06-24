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Грузия может потерять $750 млн из-за приостановки авиасообщения с Россией

Ущерб Грузии из-за прекращения авиасообщения с Россией и остановки потока российских туристов может достичь 2,1 млрд лари (около $750 млн) за летний сезон. Об этом на пресс-конференции заявил основатель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили, передает ТАСС. По его оценкам, наибольшие потери понесет черноморское побережье Аджарии.

Бронь в Грузию отменяют в основном низкобюджетные туристы, отметил Алавердашвили. Те, кто пользуется премиум-классом, ищут альтернативные пути для приезда в страну.

По данным Национальной администрации туризма Грузии, в мае россияне оказались на первом месте по количеству визитов. Они совершили более 172 000 визитов в страну в прошлом месяце.

Президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию из соображений безопасности. Грузинские авиакомпании тоже не смогут осуществлять рейсы в Россию.