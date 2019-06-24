Новости
Политика
Новости

Грузия может потерять $750 млн из-за приостановки авиасообщения с Россией

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Ущерб Грузии из-за прекращения авиасообщения с Россией и остановки потока российских туристов может достичь 2,1 млрд лари (около $750 млн) за летний сезон. Об этом на пресс-конференции заявил основатель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили, передает ТАСС. По его оценкам, наибольшие потери понесет черноморское побережье Аджарии.

Бронь в Грузию отменяют в основном низкобюджетные туристы, отметил Алавердашвили. Те, кто пользуется премиум-классом, ищут альтернативные пути для приезда в страну.

По данным Национальной администрации туризма Грузии, в мае россияне оказались на первом месте по количеству визитов. Они совершили более 172 000 визитов в страну в прошлом месяце.

Президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию из соображений безопасности. Грузинские авиакомпании тоже не смогут осуществлять рейсы в Россию.

Новости СМИ2
Финансы
Новости

Бывшая сотрудница Baring Vostok подала иск к Аветисяну на 1,7 млрд рублей

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Миноритарий банка «Восточный» и бывшая сотрудница инвестфонда Baring Vostok Марина Ушакова подала иск в Арбитражный суд Амурской области к бывшему совладельцу банка «Юниаструм» Артему Аветисяну и экс-председателю правления банка Алле Цытович, сообщается на сайте суда.

Ушакова требует солидарно взыскать с Аветисяна и Цытович 1,66 млрд руб. В заявлении говорится, что «Юниаструм» незадолго до присоединения к «Восточному» в январе 2017 г. совершил несколько убыточных сделок на эту сумму.

В «Финвижн» Аветисяна удивились тому, что Ушакова называет эти сделки убыточными. Чистая прибыль по компаниям, доли в которых приобретались «Юниаструмом», составила 2 млрд руб. В «Финвижн» также назвали голословным обвинения в выводе активов, отметив, что они используются как инструмент давления на компанию, чтобы она отказались от своего права на пакет акций банка «Восточный».

Арбитражный суд Амурской области в мае обязал Evison, структуру Baring Vostok, исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн». 18 июня опцион был исполнен.

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Трамп объявил о введении санкций против лидера Ирана

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

США вводят санкции против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, передает Bloomberg.

США ограничат доступ Хаменеи к финансовым ресурсам. Санкции также коснутся членов администрации иранского лидера. Они будут введены против восьми командиров военно-морских сил, аэрокосмических и сухопутных войск Корпуса стражей исламской революции, уточняется в заявлении минфина США.

На прошлой неделе иранские военные сбили американский беспилотник. В Иране заявили, что американский дрон пересек воздушное пространство Ирана. США утверждают, что он находился в международном воздушном пространстве.

После инцидента Трамп распорядился нанести удары по нескольким объектам в Иране, но в последний момент изменил свое решение. По словам президента США, в результате удара могли погибнуть 150 человек, что стало бы непропорциональным ответом на сбитый дрон.

Политика
Новости

Премьер Франции допустил отмену санкций против России

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Санкции против России могут быть отменены в любой момент, заявил премьер Франции Эдуард Филипп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс».

Экономические отношения России и Франции продолжают жить, несмотря на санкции, отметил Филипп. По его словам, Франция хотела бы предложить России свое взаимодействие при реализации нацпроектов и выйти за рамки исторически сложившихся сфер партнерства.

Филипп подчеркнул, что французские компании привержены российскому рынку. Предположения о сокращении российско-французского взаимодействия не соответствуют действительности, добавил он.

Евросоюз 20 июня продлил на полгода экономические санкции против России и на год санкции за присоединение Крыма. Лидеры стран, входящих в союз, приняли это решение единогласно. В ЕС заявили, что занимают твердую позицию в вопросах целостности Украины и не признают присоединения полуострова к России.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Более 70 человек пострадали из-за взрыва на складе боеприпасов в Казахстане

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Казахстане в результате взрыва на складе боеприпасов пострадал 71 человек, сообщил глава национального центра экстренной медицины Биржан Оспанов, передает «Казинформ». Из них 23 самостоятельно обратились к врачам, 48 доставлены в клиники Шымкента и Ордабасы.

Еще один человек погиб, в его автомобиль попал снаряд, уточнил в ходе брифинга глава Туркестанской области Умирзак Шукеев.

По информации минобороны Казахстана, 24 июня на одном из арсеналов, расположенном рядом с гордом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание. Оно привело к разрыву части боеприпасов.

В связи со взрывом была объявлена чрезвычайная ситуация, жителей Арыси эвакуируют. Президент Касым-Жомарт Токаев вылетел в Туркестанскую область, чтобы лично ознакомиться с ситуацией.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Бойко-Великий попросил Титова помочь ему выйти из СИЗО

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Обвиняемый в многомиллионной растрате средств банка «Кредит-экспресс» Василий Бойко-Великий попросил уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова обратить внимание на расследование дела против него и поспособствовать избранию более мягкой меры пресечения, передает ТАСС со ссылкой на адвоката предпринимателя Алексея Аверьянова. По его словам, защита обжаловала арест бизнесмена и настаивает на избрании для бизнесмена меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

По словам адвоката, Бойко-Великий считает обвинение необоснованным, а задержание расценивает как создание «условий для отъема бизнеса». 20 июня суд принял решение о заключении бизнесмена под арест до 19 августа 2019 г. В пресс-службе бизнес-омбудсмена сообщили «Ведомостям», что по состоянию на 24 июня 2019 г. официального обращения от Бойко-Великого или его представителей в аппарат Титова не поступало.

По версии следствия, с 2013 по 2018 г. владелец 10% уставного капитала банка «Кредит-экспресс» Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники кредитной организации Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили 180 млн руб. и $929 000 (около 59 млн руб.). Как сообщали в СК, по делу задержаны семеро подозреваемых в соучастии, им предъявили обвинения в растрате денежных средств, совершенной организованной группой.

Кабанова и Чуева были отправлены в СИЗО, как и Бойко-Великий, для остальных фигурантов дела судом был предусмотрен домашний арест сроком на два месяца.

Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит-экспресс» в мае прошлого года из-за многочисленных нарушений законодательства в области отмывания денег и из-за значительного снижения собственных средств банка. Бойко-Великому и его семье принадлежит ОАО «Вашъ финансовый попечитель». Через эту компанию они владеют 10% в уставном капитале банка «Кредит-экспресс».

Выбор редактора
Политика
Новости

В России появится стратегия военно-технического сотрудничества

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В России появится стратегия военно-технического сотрудничества. Ее проект в понедельник, 24 июня, обсудила комиссия по военно-техническому сотрудничеству во главе с президентом страны, говорится в сообщении на сайте Кремля. Ранее такого документа не было, его разработка объясняется изменившимися после введения санкций условиями, в которых находится экспорт российских вооружений, говорят два федеральных чиновника.

Открывая заседание комиссии, президент Владимир Путин заявил, что финансовые показатели экспорта в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) приблизились к $16 млрд. За первые пять месяцев текущего года позитивная динамика сохраняется, отметил президент.

«Финансовые показатели экспорта ВТС увеличиваются уже четвертый год подряд», – отметил президент. Валютная выручка от экспорта продукции военного назначения увеличилась на 45%, портфель заказов достиг рекордного значения – почти $54 млрд, добавил он. Россия уверенно занимает второе место на мировом рынке вооружений, считает Путин.

Глава государства также заявил, что благодаря последовательной реализации решений, принятых в прошлом году, перевыполнен план поставок за границу товаров военного назначения на 2%.

Во время Петербургского международного экономического форума гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что экспорт вооружения и военной техники Россией в 2018 г. составил $13,7 млрд. «Мы особо и гнать не хотим, но есть и определенные сдерживающие моменты, которые не позволяют нам резко увеличивать объем», – комментировал он финансовые показатели.

Выбор редактора
Политика
Новости

МВД Грузии отстранило от работы 10 полицейских за разгон митинга в Тбилиси

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Десять полицейских отстранены от работы в рамках расследования о возможном превышении полномочий во время разгона протестующих в Тбилиси, сообщает телеканал «Рустави 2» со ссылкой на и. о. директора департамента центральной криминальной полиции Грузии Мамука Челидзе. В ведомстве добавили, что в отношении двоих правоохранителей устанавливают признаки уголовного преступления.

Президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля из соображений безопасности. Позже Минтранс сообщил о запрете грузинским авиакомпаниям осуществлять рейсы в Россию с этой же даты. Российским туроператорам рекомендовано отказаться от продажи туров в Грузию.

Ограничения на полеты были введены после митингов у здания грузинского парламента в Тбилиси. Первый митинг начался 20 июня после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента во время Международной ассамблеи православия. Из-за этого местные оппозиционеры остановили заседание ассамблеи и потребовали от представителей российской делегации покинуть зал. В адрес российских делегатов начали поступать угрозы, и они покинули страну раньше намеченного срока.

Митинг перерос в столкновения с полицией, в результате которых пострадали не менее 240 человек, 305 человек были задержаны за нарушение общественного порядка. На следующий день акции протеста продолжились, но участники митинга требовали в числе прочего отставки руководителя МВД страны Георгия Гахарии. Российские власти заявили о намерении вывезти в целях безопасности всех российских туристов из Грузии. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, возобновление авиаперевозок из России в Грузию возможно после возвращения ситуации в этой стране в нерусофобское русло.

Выбор редактора
Политика
Новости

Трамп призвал импортеров нефти самим защищать свои суда в Ормузском проливе

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент США Дональд Трамп в Twitter призвал страны, провозящие нефть через Ормузский пролив, самостоятельно заниматься защитой своих судов. Он подчеркнул, что сейчас это делают Соединенные Штаты, не получая никакой компенсации взамен.

По словам Трампа, Китай импортирует 91% нефти через Ормузский пролив, а Япония – 62% и многие другие страны также возят нефть через пролив. «Все эти страны должны сами защищать свои суда на этом пути, который всегда был опасен», – заявил он.

В середине июня в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению два танкера. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Позже оба судна благополучно прибыли к берегам ОАЭ. США возложили ответственность за инцидент на Иран. Их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отверг эти обвинения.

В мае МИД ОАЭ также сообщил о «вредительских актах» против четырех танкеров в Оманском заливе вблизи территориальных вод ОАЭ. Позже стало известно, что один из них принадлежит ОАЭ, еще один – Норвегии. Два других танкера принадлежат Саудовской Аравии.

Выбор редактора
Авто
Новости

Fiat Chrysler и Renault могут возобновить переговоры о слиянии

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Японии на этой неделе состоятся две встречи, от результата которых будет зависеть, станет ли ситуация для слияния Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и Renault более благоприятной. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на людей, близких к французской компании и ее партнеру по альянсу Nissan.

Сначала во вторник, 25 июня, состоится ежегодное собрание акционеров Nissan, на котором инвесторы проголосуют по поводу изменений в составе директоров компании. Если большинство мест в нем займут независимые члены, Nissan может стать более открыта по отношению к слиянию FCA и Renault, надеется французская компания. Затем на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ перед саммитом «большой двадцатки» в Осаке. Ожидается, что они обсудят отношения Renault и Nissan, которые стали напряженными после ареста бывшего руководителя альянса Карлоса Гона в Японии в ноябре 2018 г. по обвинениям в финансовых махинациях, пишет WSJ со ссылкой на французского чиновника.

Топ-менеджеры всех трех компаний по-прежнему считают, что сделку можно осуществить, утверждают источники издания. Хотя они предупреждают, что условия каждой из сторон могут помешать возобновлению переговоров. В начале июня FCA отозвал предложение о слиянии с Renault, объяснив это «нынешними политическими условиями» во Франции. Дело в том, что французское правительство, которому принадлежит 15% акций Renault, просило предоставить ему дополнительное время на раздумья, чтобы убедиться, что сделка не будет угрожать альянсу компании с Nissan. По словам источников WSJ, после прекращения переговоров председатель совета директоров Renault Жан-Доминик Сенар продолжил общаться с занимающим аналогичную должность в FCA Джоном Элканном, хотя они больше не говорили о сделке. Элканну нужны гарантии, что правительство Франции не попытается снова активно влиять на переговоры.

Что касается Nissan, то японская компания не хочет, чтобы ее позиции в альянсе ослабли после слияния. Сейчас ей принадлежит 15% неголосующих акций Renault, в то время как французской компании – 43,4% акций Nissan. По словам близких к японской компании людей, она может поддержать слияние, если Renault согласится значительно уменьшить свою долю в ней.

FCA в конце мая предложила Renault слияние, в результате которого у их акционеров было бы по 50% в объединенной компании. Сделка привела бы к созданию третьего по величине в мире автопроизводителя с суммарными продажами около 8,7 млн автомобилей в год. По оценкам FCA, синергия от слияния превышала бы 5 млрд евро в год.

Бизнес
Новости

Компания Ротенберга реконструирует трассу М1 до границы с Белоруссией

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Компания «Мостотрест» Аркадия Ротенберга выиграла тендер госкомпании «Автодор» на строительство и реконструкцию участка автомобильной дороги М1 «Беларусь» от Москвы до границы с Белоруссией на 31 млрд руб., следует из материалов на сайте госзакупок. Первым на это обратил внимание РБК.

Согласно документации контракт предусматривает реконструкцию участка дороги на 33–84-м км в Московской области, а затем его эксплуатацию на платной основе. «Мостотрест» предложил выполнить работы за 30,82 млрд руб., в то время как начальная стоимость контракта составила почти 30,98 млрд руб. Информация о предусмотренных тарифах в конкурсной документации отсутствует.

В данный момент участок трассы «новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М1 «Беларусь» Москва – Минск» протяженностью 18,5 км является платным. На нем разрешено ехать со скоростью 90 км/ч. Дневной тариф – от 350 руб. для легкового автомобиля до 1120 руб. для грузовика или автобуса с прицепом, ночной тариф – от 20 руб. Оператором этого платного участка является компания «Новое качество дорог», принадлежащая УК «Лидер».

Автомобильная трасса М1 «Беларусь» в России проходит по территории Московской и Смоленской областей. Протяженность действующей дороги М1 – почти 450 км.

Выбор редактора
Политика
Новости

Под Волоколамском нашли незаконную свалку

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Полиция и подмосковные власти нашли незаконную свалку в карьере Тимково под Волоколамском. Об этом РБК сообщил источник, близкий к властям Московской области, и подтвердил советник главы Волоколамского городского округа Артем Любимов.

Карьер принадлежит ООО «Промуголь», рассказал Любимов. У нее есть лицензия на добычу песка и грунта, но лицензии на переработку отходов у компании нет. «Промуголь» сейчас проходит процедуру банкротства.

По словам источника издания, в карьере нашли строительные и твердые коммунальные отходы предположительно четвертого-пятого классов опасности. На территории незаконной свалки работала специальная техника – экскаватор, бульдозер и «МАЗ». Правоохранительные органы арестовали технику.

Класс опасности отходов будет устанавливать минэкологии региона, отметил Любимов. Ведомство рассчитает ущерб и передаст свою оценку правоохранительным органам для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Сейчас проводится проверка по ст. 247 УК России (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

В прошлом году жители Волоколамского района провели несколько митингов с требованием закрытия мусорного полигона «Ядрово». Там произошел выброс свалочного газа, после чего в больницу попали несколько десятков детей.

Читать ещё
Preloader more
Фото