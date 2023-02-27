Минтранс России ожидает кратного увеличения авиарейсов в Китай
Министерство транспорта России ожидает кратного увеличения авиарейсов в Китай в 2023 г., также ожидается рост количества перевезенных пассажиров на данном направлении, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
В пресс-службе отметили, что этому будет благоприятствовать снятие ограничений, связанных с COVID-19, а также восстановление безвизовых поездок групп туристов.
«Для полетов за рубеж российские авиакомпании обладают 182 воздушными судами иностранного производства, в том числе дальнемагистральными, которые не имеют ограничений и правовых рисков для совершения международных полетов. Число таких ВС продолжает увеличиваться за счет выкупа российскими авиакомпаниями самолетов у иностранных собственников и их перевода в национальный реестр», – добавили в ведомстве.
По прогнозам Иванова, в 2023 г. объем авиаперевозок между Россией и Китаем может составить 0,9-1,2 млн пассажиров, в то время как в 2019 г. пассажиропоток составлял около 3 млн человек. Такой риск связан с тем, что Китай не предоставил гарантий, что не станет задерживать российские самолеты по требованию других стран из-за санкций, а также самолеты с двойной регистрацией.
Как отметил вице-президент «Опоры России» Глеб Киндер, если сделать авиасообщение между странами доступным, в том числе из российских регионов, то пассажиропоток может увеличиться до 5 млн человек. Сейчас же из Москвы в Китай летает только «Аэрофлот», из Иркутска и Хабаровска в Харбин – «ИрАэро» и «Аврора» соответственно. Киндер подчеркнул, что этого «крайне мало».