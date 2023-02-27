Минтранс России ожидает кратного увеличения авиарейсов в Китай

По прогнозам Иванова, в 2023 г. объем авиаперевозок между Россией и Китаем может составить 0,9-1,2 млн пассажиров, в то время как в 2019 г. пассажиропоток составлял около 3 млн человек. Такой риск связан с тем, что Китай не предоставил гарантий, что не станет задерживать российские самолеты по требованию других стран из-за санкций, а также самолеты с двойной регистрацией.