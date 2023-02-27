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Минтранс России ожидает кратного увеличения авиарейсов в Китай

Ведомости

Министерство транспорта России ожидает кратного увеличения авиарейсов в Китай в 2023 г., также ожидается рост количества перевезенных пассажиров на данном направлении, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В пресс-службе отметили, что этому будет благоприятствовать снятие ограничений, связанных с COVID-19, а также восстановление безвизовых поездок групп туристов.

«Для полетов за рубеж российские авиакомпании обладают 182 воздушными судами иностранного производства, в том числе дальнемагистральными, которые не имеют ограничений и правовых рисков для совершения международных полетов. Число таких ВС продолжает увеличиваться за счет выкупа российскими авиакомпаниями самолетов у иностранных собственников и их перевода в национальный реестр», – добавили в ведомстве.

Ранее по теме: Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовом туризме

Ранее РБК со ссылкой на письмо замминистра транспорта Валентина Иванова президенту «Опоры России» Александру Калинину сообщило, что ведомство предупредило о том, что пассажирские авиаперевозки между Россией и Китаем могут сократиться на 60-70% по сравнению с допандемийным 2019 г.

По прогнозам Иванова, в 2023 г. объем авиаперевозок между Россией и Китаем может составить 0,9-1,2 млн пассажиров, в то время как в 2019 г. пассажиропоток составлял около 3 млн человек. Такой риск связан с тем, что Китай не предоставил гарантий, что не станет задерживать российские самолеты по требованию других стран из-за санкций, а также самолеты с двойной регистрацией.

Как отметил вице-президент «Опоры России» Глеб Киндер, если сделать авиасообщение между странами доступным, в том числе из российских регионов, то пассажиропоток может увеличиться до 5 млн человек. Сейчас же из Москвы в Китай летает только «Аэрофлот», из Иркутска и Хабаровска в Харбин – «ИрАэро» и «Аврора» соответственно. Киндер подчеркнул, что этого «крайне мало».

Ранее по теме: Минтранс предупредил о рисках снижения числа рейсов в Китай на 70%

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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