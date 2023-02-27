Минтранс предупредил о рисках снижения числа рейсов в Китай на 70%

После снятия коронавирусных ограничений в Китае российские авиакомпании решили усилить свое присутствие на этом направлении, но столкнулись с проблемами из-за западных санкций. В частности, после введения санкций авиаперевозчики стали регистрировать импортные самолеты в российской юрисдикции, но не всем удалось вывести их из иностранного реестра, в результате чего у многих самолетов оказалась двойная регистрация. Китай же с мая 2022 г. такие самолеты в свое воздушное пространство не пускает. Сейчас из бермудского реестра по-прежнему не исключены 480 российских самолетов.