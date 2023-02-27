Минтранс предупредил о рисках снижения числа рейсов в Китай на 70%
По прогнозам Иванова, в 2023 г. объем авиаперевозок между Россией и Китаем может составить 0,9-1,2 млн пассажиров, в то время как в 2019 г. пассажиропоток составлял около 3 млн человек. Такой риск связан с тем, что Китай не предоставил гарантий, что не станет задерживать российские самолеты по требованию других стран из-за санкций, а также самолеты с двойной регистрацией.
Как отметил вице-президент «Опоры России» Глеб Киндер, если сделать авиасообщение между странами доступным, в том числе из российских регионов, то пассажиропоток может увеличиться до 5 млн человек. Сейчас же из Москвы в Китай летает только «Аэрофлот», из Иркутска и Хабаровска в Харбин – «ИрАэро» и «Аврора» соответственно. Киндер подчеркнул, что это «крайне мало».
После снятия коронавирусных ограничений в Китае российские авиакомпании решили усилить свое присутствие на этом направлении, но столкнулись с проблемами из-за западных санкций. В частности, после введения санкций авиаперевозчики стали регистрировать импортные самолеты в российской юрисдикции, но не всем удалось вывести их из иностранного реестра, в результате чего у многих самолетов оказалась двойная регистрация. Китай же с мая 2022 г. такие самолеты в свое воздушное пространство не пускает. Сейчас из бермудского реестра по-прежнему не исключены 480 российских самолетов.