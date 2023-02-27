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Минтранс предупредил о рисках снижения числа рейсов в Китай на 70%

Ведомости

Пассажирские авиаперевозки между Россией и Китаем могут сократиться на 60-70% по сравнению с допандемийным 2019 г. Об этом сказано в письме замминистра транспорта Валентина Иванова президенту «Опоры России» Александру Калинину от 16 февраля, передает РБК

По прогнозам Иванова, в 2023 г. объем авиаперевозок между Россией и Китаем может составить 0,9-1,2 млн пассажиров, в то время как в 2019 г. пассажиропоток составлял около 3 млн человек. Такой риск связан с тем, что Китай не предоставил гарантий, что не станет задерживать российские самолеты по требованию других стран из-за санкций, а также самолеты с двойной регистрацией. 

Как отметил вице-президент «Опоры России» Глеб Киндер, если сделать авиасообщение между странами доступным, в том числе из российских регионов, то пассажиропоток может увеличиться до 5 млн человек. Сейчас же из Москвы в Китай летает только «Аэрофлот», из Иркутска и Хабаровска в Харбин – «ИрАэро» и «Аврора» соответственно. Киндер подчеркнул, что это «крайне мало». 

После снятия коронавирусных ограничений в Китае российские авиакомпании решили усилить свое присутствие на этом направлении, но столкнулись с проблемами из-за западных санкций. В частности, после введения санкций авиаперевозчики стали регистрировать импортные самолеты в российской юрисдикции, но не всем удалось вывести их из иностранного реестра, в результате чего у многих самолетов оказалась двойная регистрация. Китай же с мая 2022 г. такие самолеты в свое воздушное пространство не пускает. Сейчас из бермудского реестра по-прежнему не исключены 480 российских самолетов.

Ранее по теме: Российские авиаперевозчики обратились в Минтранс из-за трудностей с полетами в Китай

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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