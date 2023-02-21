Российские авиаперевозчики обратились в Минтранс из-за трудностей с полетами в Китай

Тасун также отметил проблему, связанную с полетами в Китай на российских самолетах Superjet, которые раньше туда не летали. В чем именно она состоит, не уточняется. При этом авиаперевозчики («ИрАэро» и «Якутия») не сталкивались с такими проблемами и не видит никаких рисков в связи с полетами на Superjet.