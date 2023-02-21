Российские авиаперевозчики обратились в Минтранс из-за трудностей с полетами в Китай
Сейчас из Москвы в Китай летает только «Аэрофлот», из Иркутска и Хабаровска в Харбин – «ИрАэро» и «Аврора» соответственно. Посля снятия коронавирусных ограничений в Китае российские авиакомпании решили усилить свое присутствие на китайском направлении, но столкнулись с проблемами из-за западных санкций.
В частности, после введения санкций авиаперевозчики стали регистрировать импортные самолеты в российской юрисдикции, но не всем удалось вывести их из иностранного реестра, в результате чего у многих самолетов оказалась двойная регистрация. Китай же с мая 2022 г. такие самолеты в свое воздушное пространство не пускает. Сейчас из бермудского реестра по-прежнему не исключены 480 российских самолетов.
Тасун также отметил проблему, связанную с полетами в Китай на российских самолетах Superjet, которые раньше туда не летали. В чем именно она состоит, не уточняется. При этом авиаперевозчики («ИрАэро» и «Якутия») не сталкивались с такими проблемами и не видит никаких рисков в связи с полетами на Superjet.
Среди рисков , которые отмечаются в письме, – потеря «исторических» слотов, временных интервалов на прилет и вылет рейсов. «Поскольку речь идет именно об «исторических» слотах, возможно, у некоторых российских перевозчиков есть опасения «обнуления» ранее согласованных разрешений в пиковые периоды по инициативе китайских аэропортов, либо их перераспределения в пользу конкурентов (в том числе российских)», – считает независимый авиаэксперт Григорий Померанцев.
В связи с этим Тасун предложил Савельеву провести очные консультации авиационных властей двух стран с участием российского МИДа 26 марта – до начала летнего расписания полетов. Тасун подчеркнул, что в нынешних условиях важность китайского направления для российской авиаотрасли «кратно возросла».
С началом пандемии COVID-19 пассажирское сообщение между Китаем и Россией почти полностью прекратилось. Авиасообщение между двумя странами возобновилось в марте 2021 г. В конце января китайские власти анонсировали возобновление туристических поездок для организованных групп в 20 стран, включая Россию, с 6 февраля. В тот же день в китайском посольстве в РФ сообщили, что россияне уже могут получить туристические визы в КНР.