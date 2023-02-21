Газета
Бизнес

Российские авиаперевозчики обратились в Минтранс из-за трудностей с полетами в Китай

Ведомости

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят 22 российские авиакомпании , обратились в Минтранс из-за возникших проблем при выполнении рейсов в Китай. Об этом сообщил РБК со ссылкой на письмо президента АЭВТ Владимира Тасуна министру транспорта Виталию Савельеву.

Сейчас из Москвы в Китай летает только «Аэрофлот», из Иркутска и Хабаровска в Харбин – «ИрАэро» и «Аврора» соответственно. Посля снятия коронавирусных ограничений в Китае российские авиакомпании решили усилить свое присутствие на китайском направлении, но столкнулись с проблемами из-за западных санкций. 

В частности, после введения санкций авиаперевозчики стали регистрировать импортные самолеты в российской юрисдикции, но не всем удалось вывести их из иностранного реестра, в результате чего у многих самолетов оказалась двойная регистрация. Китай же с мая 2022 г. такие самолеты в свое воздушное пространство не пускает. Сейчас из бермудского реестра по-прежнему не исключены 480 российских самолетов. 

Тасун также отметил проблему, связанную с полетами в Китай на российских самолетах Superjet, которые раньше туда не летали. В чем именно она состоит, не уточняется. При этом авиаперевозчики («ИрАэро» и «Якутия») не сталкивались с такими проблемами и не видит никаких рисков в связи с полетами на Superjet. 

Среди рисков , которые отмечаются в письме, – потеря «исторических» слотов, временных интервалов на прилет и вылет рейсов. «Поскольку речь идет именно об «исторических» слотах, возможно, у некоторых российских перевозчиков есть опасения «обнуления» ранее согласованных разрешений в пиковые периоды по инициативе китайских аэропортов, либо их перераспределения в пользу конкурентов (в том числе российских)», – считает независимый авиаэксперт Григорий Померанцев. 

В связи с этим Тасун предложил Савельеву провести очные консультации авиационных властей двух стран с участием российского МИДа 26 марта – до начала летнего расписания полетов. Тасун подчеркнул, что в нынешних условиях важность китайского направления для российской авиаотрасли «кратно возросла». 

С началом пандемии COVID-19 пассажирское сообщение между Китаем и Россией почти полностью прекратилось. Авиасообщение между двумя странами возобновилось в марте 2021 г. В конце января китайские власти анонсировали возобновление туристических поездок для организованных групп в 20 стран, включая Россию, с 6 февраля. В тот же день в китайском посольстве в РФ сообщили, что россияне уже могут получить туристические визы в КНР.

Ранее по теме: Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовом туризме

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных