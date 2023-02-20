Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовом туризме

В АТОР «Ведомостям» пояснили, что возобновление соглашения не означает начала отправки туристов как с одной, так и с другой стороны. В ассоциации подчеркнули, что дата запуска работы безвизового режима пропуска пока не названа, сейчас идет обмен списками туроператоров. Шаг к возобновлению туризма между странами сделан, однако из-за отсутствия даты его недостаточно, чтобы вновь запустить поездки, заключили в АТОР.