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Общество

Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовом туризме

Ведомости

Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, которое было приостановлено в период пандемии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития РФ.

Информацию также подтвердил представитель МИД РФ. Он уточнил, что граждане КНР могут въезжать в Россию как с визами, так и в безвизовом порядке в рамках межправительственного соглашения.

В Минэке пояснили, что для пропуска туристов в Россию ждут от министерства культуры и туризма КНР список туристических компаний, которые планируют отправлять групповые туры в Россию. После этого ведомство направит документы в пограничную службу. В министерстве не уточнили, когда заработает безвизовый режим пропуска.

В АТОР «Ведомостям» пояснили, что возобновление соглашения не означает начала отправки туристов как с одной, так и с другой стороны. В ассоциации подчеркнули, что дата запуска работы безвизового режима пропуска пока не названа, сейчас идет обмен списками туроператоров. Шаг к возобновлению туризма между странами сделан, однако из-за отсутствия даты его недостаточно, чтобы вновь запустить поездки, заключили в АТОР.

В конце января китайские власти анонсировали возобновление туристических поездок для организованных групп в 20 стран, включая Россию, с 6 февраля. В тот же день в китайском посольстве в РФ сообщили, что россияне уже могут получить туристические визы в КНР.

С началом пандемии COVID-19 пассажирское сообщение между Китаем и Россией почти полностью прекратилось. Авиасообщение между двумя странами возобновилось в марте 2021 г. При этом в мае 2022 г. небо над Китаем оказалось закрыто для всех иностранных самолетов российских эксплуатантов, за исключением тех, что находятся в собственности перевозчиков.

У России с Китаем до пандемии действовало и соглашение о безвизовых поездках для групп в составе от 5 до 50 человек, которое затем было приостановлено. По данным пограничной службы ФСБ, всего в 2019 г. Россию посетили более 2 млн граждан КНР, 1,5 млн из них приехали в страну с туристическими целями (по безвизовому каналу – 1,2 млн).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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