Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовом туризме
Информацию также подтвердил представитель МИД РФ. Он уточнил, что граждане КНР могут въезжать в Россию как с визами, так и в безвизовом порядке в рамках межправительственного соглашения.
В Минэке пояснили, что для пропуска туристов в Россию ждут от министерства культуры и туризма КНР список туристических компаний, которые планируют отправлять групповые туры в Россию. После этого ведомство направит документы в пограничную службу. В министерстве не уточнили, когда заработает безвизовый режим пропуска.
В АТОР «Ведомостям» пояснили, что возобновление соглашения не означает начала отправки туристов как с одной, так и с другой стороны. В ассоциации подчеркнули, что дата запуска работы безвизового режима пропуска пока не названа, сейчас идет обмен списками туроператоров. Шаг к возобновлению туризма между странами сделан, однако из-за отсутствия даты его недостаточно, чтобы вновь запустить поездки, заключили в АТОР.
В конце января китайские власти анонсировали возобновление туристических поездок для организованных групп в 20 стран, включая Россию, с 6 февраля. В тот же день в китайском посольстве в РФ сообщили, что россияне уже могут получить туристические визы в КНР.
С началом пандемии COVID-19 пассажирское сообщение между Китаем и Россией почти полностью прекратилось. Авиасообщение между двумя странами возобновилось в марте 2021 г. При этом в мае 2022 г. небо над Китаем оказалось закрыто для всех иностранных самолетов российских эксплуатантов, за исключением тех, что находятся в собственности перевозчиков.
У России с Китаем до пандемии действовало и соглашение о безвизовых поездках для групп в составе от 5 до 50 человек, которое затем было приостановлено. По данным пограничной службы ФСБ, всего в 2019 г. Россию посетили более 2 млн граждан КНР, 1,5 млн из них приехали в страну с туристическими целями (по безвизовому каналу – 1,2 млн).