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New York Community Bank купит долю обанкротившегося Signature Bank

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New York Community Bank купит значительную долю обанкротившегося Signature Bank. Об этом сообщается на сайте Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC).

В рамках этой сделки структуры New York Community Bank получат активы на $38,4 млрд, в том числе кредиты на $12,9 млрд, приобретенные с дисконтом за $2,7 млрд.

Уточняется, что с 20 марта около 40 бывших подразделений Signature Bank откроются под управлением Flagstar Bank, который является дочерней компанией New York Community Bank. Вместе с тем кредиты банка на сумму $60 млрд останутся в конкурсном управлении, они будут проданы позже.

Signature Bank прекратил работу 13 марта из-за «системных рисков». Как отмечает AP, Signature Bank последние годы занимался криптовалютой как потенциально растущим бизнесом. В сообщении департамента финансовых услуг Нью-Йорка говорится, что Signature Bank зарегистрирован в штате Нью-Йорк, по состоянию на конец 2022 г. общий объем его активов составлял около $110,36 млрд, а депозитов — примерно $88,59 млрд.

Это произошло после краха 10 марта американского банка Silicon Valley Bank, который занимал 16-е место среди крупнейших банков США и специализировался на работе со стартапами. Западные издания отмечали, что крах SVB стал вторым крупнейшим банкротством в истории США после закрытия банка Washington Mutual в 2008 г.

После этого международное рейтинговое агентство Moody’s снизило прогноз по банковской системе США со стабильного до негативного. Там заявили, что ожидают роста ставки ФРС, и допустили, что к концу 2023 г. экономика США впадет в рецессию, что окажет еще большее давление на банковскую сферу.

Ранее по теме: В ЦБ оценили риски банковского кризиса в США и Европе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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