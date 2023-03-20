New York Community Bank купит долю обанкротившегося Signature Bank
New York Community Bank купит значительную долю обанкротившегося Signature Bank. Об этом сообщается на сайте Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC).
В рамках этой сделки структуры New York Community Bank получат активы на $38,4 млрд, в том числе кредиты на $12,9 млрд, приобретенные с дисконтом за $2,7 млрд.
Уточняется, что с 20 марта около 40 бывших подразделений Signature Bank откроются под управлением Flagstar Bank, который является дочерней компанией New York Community Bank. Вместе с тем кредиты банка на сумму $60 млрд останутся в конкурсном управлении, они будут проданы позже.
Signature Bank прекратил работу 13 марта из-за «системных рисков». Как отмечает AP, Signature Bank последние годы занимался криптовалютой как потенциально растущим бизнесом. В сообщении департамента финансовых услуг Нью-Йорка говорится, что Signature Bank зарегистрирован в штате Нью-Йорк, по состоянию на конец 2022 г. общий объем его активов составлял около $110,36 млрд, а депозитов — примерно $88,59 млрд.
Это произошло после краха 10 марта американского банка Silicon Valley Bank, который занимал 16-е место среди крупнейших банков США и специализировался на работе со стартапами. Западные издания отмечали, что крах SVB стал вторым крупнейшим банкротством в истории США после закрытия банка Washington Mutual в 2008 г.
После этого международное рейтинговое агентство Moody’s снизило прогноз по банковской системе США со стабильного до негативного. Там заявили, что ожидают роста ставки ФРС, и допустили, что к концу 2023 г. экономика США впадет в рецессию, что окажет еще большее давление на банковскую сферу.