Роструд объяснил отсутствие проверок Wildberries после забастовки партнеров
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) пока не проводила проверки по забастовкам сотрудников Wildberries. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец, пишет ТАСС.
«Те жалобы, <...> это не наши клиенты. Это споры хозяйствующих субъектов – пункты выдачи заказов с руководством Wildberries. Мы пока там ищем трудовые отношения, если там в рамках трудовых отношений что-то будет, тогда подключимся», – пояснил замруководителя.
По словам Шкловца, прокуратура иногда обращается к Роструду для проведения проверок инспекторами ведомства, но пока она этого не делала. Он также подчеркнул, что между пунктами выдачи заказов (ПВЗ) и Wildberries не видят трудовых отношений, а служба не рассматривает гражданско-правовые отношения, – они же и оформлены между операторами ПВЗ и ритейлером. Это также подтвердили ТАСС в самом ведомстве.
15 марта Telegram-канал «Вайлдбериз. Правда сотрудников» сообщил, что в нескольких регионах России началась забастовка операторов ПВЗ Wildberries. Отмечалось, что некоторые пункты выдачи не работают в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке и других городах. Сотрудники требовали от ритейлера удовлетворить их требования и вернуть заработную плату.
Изначально в Wildberries информацию о забастовке опровергли, но позже представитель компании подтвердил, что несколько пунктов выдачи были закрыты и из них начали вывозить товары. По оценке компании, партнеры «выбрали нецивилизованные формы диалога».
16 марта в Министерстве труда и соцзащиты пообещали разобраться в ситуации. В тот же день Wildberries приостановил начисление новых штрафов сотрудникам ПВЗ за подмену товаров, а также отменил штрафы, которые были выписаны ранее.
Позже, 17 марта, топ-менеджеры Wildberries и «Опора России» встретились с инициативной группой владельцев ПВЗ. По итогом встречи была создана группа по разрешению спорных вопросов. В тот же день пресс-служба компании сообщила, что ритейлер разблокировал 15 ранее закрытых ПВЗ.