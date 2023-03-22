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Бизнес

Роструд объяснил отсутствие проверок Wildberries после забастовки партнеров

Ведомости

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) пока не проводила проверки по забастовкам сотрудников Wildberries. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец, пишет ТАСС.

«Те жалобы, <...> это не наши клиенты. Это споры хозяйствующих субъектов – пункты выдачи заказов с руководством Wildberries. Мы пока там ищем трудовые отношения, если там в рамках трудовых отношений что-то будет, тогда подключимся», – пояснил замруководителя.

По словам Шкловца, прокуратура иногда обращается к Роструду для проведения проверок инспекторами ведомства, но пока она этого не делала. Он также подчеркнул, что между пунктами выдачи заказов (ПВЗ) и Wildberries не видят трудовых отношений, а служба не рассматривает гражданско-правовые отношения, – они же и оформлены между операторами ПВЗ и ритейлером. Это также подтвердили ТАСС в самом ведомстве.

15 марта Telegram-канал «Вайлдбериз. Правда сотрудников» сообщил, что в нескольких регионах России началась забастовка операторов ПВЗ Wildberries. Отмечалось, что некоторые пункты выдачи не работают в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке и других городах. Сотрудники требовали от ритейлера удовлетворить их требования и вернуть заработную плату.

Изначально в Wildberries информацию о забастовке опровергли, но позже представитель компании подтвердил, что несколько пунктов выдачи были закрыты и из них начали вывозить товары. По оценке компании, партнеры «выбрали нецивилизованные формы диалога».

16 марта в Министерстве труда и соцзащиты пообещали разобраться в ситуации. В тот же день Wildberries приостановил начисление новых штрафов сотрудникам ПВЗ за подмену товаров, а также отменил штрафы, которые были выписаны ранее.

Позже, 17 марта, топ-менеджеры Wildberries и «Опора России» встретились с инициативной группой владельцев ПВЗ. По итогом встречи была создана группа по разрешению спорных вопросов. В тот же день пресс-служба компании сообщила, что ритейлер разблокировал 15 ранее закрытых ПВЗ.

Ранее по теме: Wildberries разблокировал 15 пунктов выдачи заказов после забастовки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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