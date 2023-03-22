Роструд объяснил отсутствие проверок Wildberries после забастовки партнеров

По словам Шкловца, прокуратура иногда обращается к Роструду для проведения проверок инспекторами ведомства, но пока она этого не делала. Он также подчеркнул, что между пунктами выдачи заказов (ПВЗ) и Wildberries не видят трудовых отношений, а служба не рассматривает гражданско-правовые отношения, – они же и оформлены между операторами ПВЗ и ритейлером. Это также подтвердили ТАСС в самом ведомстве.