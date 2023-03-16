Минтруд пообещал разобраться в ситуации с Wildberries
Минтруд и Роструд разбираются в ситуации вокруг маркетплейса Wildberries, по итогам будет принято решение совместно с Генпрокуратурой. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
«Сейчас к Wildberries приковано много внимания со стороны Роструда, со стороны депутатского корпуса, Минпромторга, с ситуацией разбираемся. Мы сейчас пока работаем с документами, с заявлениями граждан. В зависимости от этого будет принято решение совместно с Генеральной прокуратурой», — заявил он (цитата по ТАСС).
Министр добавил, что Wildberries не подпадает под категорию платформенной занятости и подразумевает «традиционные трудовые отношения», которые «должны соответствовать традиционным нормам трудового законодательства».
14 марта стало известно, что прокуратура Мособласти проведет проверку информации о нарушении трудовых прав работников Wildberries по поручению Генпрокуратуры. В пресс-службе ГП пояснили, что проверка организована по размещенной в СМИ информации о нарушении трудовых прав сотрудников Wildberries, в том числе «о неправомерных удержаниях денежных средств из положенной им заработной платы».
15 марта Telegram-канал «Вайлдбериз. Правда сотрудников» сообщил, что в нескольких российских регионах началась забастовка операторов ПВЗ Wildberries. Утверждалось, что некоторые пункты выдачи не работают в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге и других городах. При том в пресс-службе Wildberries опровергли информацию о забастовке.
Позже представитель маркетплейса подтвердил «РИА Новости», что несколько пунктов выдачи были закрыты, из них начали вывозить товары. Местоположение пунктов не уточнялось. В компании отметили, что партнеры «выбрали нецивилизованные формы диалога».
Сегодня, 16 марта, в Wildberries сообщили о временной приостановке механизма списания за подмену товаров с владельцев пунктов выдачи заказов.
«С одной стороны, мы уже в течение несколько дней усиливаем наш контроль для предотвращения возможных мошеннических действий. С другой стороны, временно замораживаем механизм списаний за подмены с владельцев партнерских точек выдачи заказов и менеджеров ПВЗ, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях», — рассказали в пресс-службе маркетплейса.
В компании добавили, что усилили каналы обратной связи. По данным Wildberries, уже были отменены более 10 000 некорректных штрафов за подмены товаров.