В Wildberries подтвердили закрытие нескольких пунктов выдачи

Владелица одного из пунктов до этого рассказала «РИА Новости», что с августа Wildberries ввел штрафы для ПВЗ за возврат бракованного товара в размере 20% от его стоимости. А уже на прошлой неделе размер санкции увеличился до 100%. По словам другого представителя ПВЗ, маркетплейс не выходит с предпринимателями на связь и не объясняет изменения в работе.