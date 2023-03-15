В Wildberries подтвердили закрытие нескольких пунктов выдачи
Маркетплейс Wildberries приостановит сотрудничество с некоторыми пунктами выдачи заказов (ПВЗ), товары из них сейчас перевозятся в другие пункты выдачи, сообщил представитель компании в комментарии «РИА Новости».
«Как мы вчера и предупреждали, что с "партнерами", которые выбирают нецивилизованные формы диалога, угрожают представителям компании и предпринимают попытки сорвать работу офиса, сотрудничество будет приостановлено в целях безопасности. Было закрыто несколько таких пунктов, из них мы вывозим товары, которые принадлежат нам и продавцам-предпринимателям», – рассказали там.
Покупатели были проинформированы о переносе товаров в другие ПВЗ, добавили в компании.
Сегодня Telegram-канал «Вайлдбериз. Правда сотрудников» сообщил, что в нескольких российских регионах началась забастовка операторов ПВЗ Wildberries. В частности, некоторые пункты выдачи не работают в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге и других городах.
При этом в самой Wildberries опровергли информацию о забастовке некоторых сотрудников пунктов выдачи заказов в ряде регионов Сибири, пишет «Коммерсантъ». Вместе с тем в Москве некоторые пункты выдачи продолжают работу. «РИА Новости» пишут, что в главном офисе компании нет протестующих. Накануне, 14 марта, в Wildberries также заявили, что сведения о «забастовках» и закрытии ПВЗ не соответствуют действительности, они продолжают работать штатно.
14 марта стало известно, что прокуратура Мособласти проведет проверку информации о нарушении трудовых прав работников Wildberries по поручению Генпрокуратуры. В пресс-службе ГП пояснили, что проверка организована по размещенной в СМИ информации о нарушении трудовых прав сотрудников Wildberries, в том числе «о неправомерных удержаниях денежных средств из положенной им заработной платы».
Владелица одного из пунктов до этого рассказала «РИА Новости», что с августа Wildberries ввел штрафы для ПВЗ за возврат бракованного товара в размере 20% от его стоимости. А уже на прошлой неделе размер санкции увеличился до 100%. По словам другого представителя ПВЗ, маркетплейс не выходит с предпринимателями на связь и не объясняет изменения в работе.