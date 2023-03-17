Wildberries разблокировал 15 пунктов выдачи заказов после забастовки
Wildberries разблокировал ранее закрытые пункты выдачи заказов (ПВЗ) из-за нарушений договора-оферты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.
«Онлайн-платформа разблокировала заблокированные ранее пунктов выдачи заказов и возобновила сотрудничество с партнерскими пунктами выдачи заказов, которые соблюдают условия договора-оферты», — отметил представитель компании.
По его словам, работу возобновили 15 точек.
15 марта Telegram-канал «Вайлдбериз. Правда сотрудников» сообщил, что в нескольких российских регионах началась забастовка операторов ПВЗ Wildberries. Утверждалось, что некоторые пункты выдачи не работают в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге и других городах.
Изначально в пресс-службе Wildberries информацию о забастовке опровергли, однако позже представитель компании подтвердил, что несколько пунктов выдачи были закрыты, из них начали вывозить товары. Местоположение точек не уточнялось. В компании отметили, что партнеры «выбрали нецивилизованные формы диалога».
16 марта Минтруде пообещали разобраться в ситуации. В тот же день Wildberries приостановил начисление новых штрафов для сотрудников ПВЗ за подмену товаров и отменил те штрафы, которые были выписаны ранее. Ранее сегодня, 17 марта, топ-менеджеры Wildberries и «Опора России» провели встречу с инициативной группой владельцев ПВЗ. По ее итогам была создана согласительная группа по разрешению спорных вопросов.