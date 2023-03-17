Wildberries разблокировал 15 пунктов выдачи заказов после забастовки

16 марта Минтруде пообещали разобраться в ситуации. В тот же день Wildberries приостановил начисление новых штрафов для сотрудников ПВЗ за подмену товаров и отменил те штрафы, которые были выписаны ранее. Ранее сегодня, 17 марта, топ-менеджеры Wildberries и «Опора России» провели встречу с инициативной группой владельцев ПВЗ. По ее итогам была создана согласительная группа по разрешению спорных вопросов.