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Wildberries разблокировал 15 пунктов выдачи заказов после забастовки

Ведомости

Wildberries разблокировал ранее закрытые пункты выдачи заказов (ПВЗ) из-за нарушений договора-оферты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

«Онлайн-платформа разблокировала заблокированные ранее пунктов выдачи заказов и возобновила сотрудничество с партнерскими пунктами выдачи заказов, которые соблюдают условия договора-оферты», — отметил представитель компании. 

По его словам, работу возобновили 15 точек.

15 марта Telegram-канал «Вайлдбериз. Правда сотрудников» сообщил, что в нескольких российских регионах началась забастовка операторов ПВЗ Wildberries. Утверждалось, что некоторые пункты выдачи не работают в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге и других городах. 

Изначально в пресс-службе Wildberries информацию о забастовке опровергли, однако позже представитель компании подтвердил, что несколько пунктов выдачи были закрыты, из них начали вывозить товары. Местоположение точек не уточнялось. В компании отметили, что партнеры «выбрали нецивилизованные формы диалога».

16 марта Минтруде пообещали разобраться в ситуации. В тот же день Wildberries приостановил начисление новых штрафов для сотрудников ПВЗ за подмену товаров и отменил те штрафы, которые были выписаны ранее. Ранее сегодня, 17 марта, топ-менеджеры Wildberries и «Опора России» провели встречу с инициативной группой владельцев ПВЗ. По ее итогам была создана согласительная группа по разрешению спорных вопросов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных