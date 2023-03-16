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Wildberries приостановил начисление новых штрафов для сотрудников ПВЗ

Ведомости

Wildberries принял решение приостановить начисление штрафов сотрудникам пунктов выдачи заказов (ПВЗ) за выдачу не тех заказов и отменил те штрафы, которые были выписаны ранее. Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителя маркетплейса. 

«Wildberries улучшил сервис арбитража по оспариванию начислений за подмену товаров и приостанавливает новые начисления до доработки новой системы контроля подмен», — сказал он. 

В компании отметили, что сейчас идет работа над системой контроля, чтобы снизить число неправильно выданных заказов. В Wildberries добавили, что уже были отменены свыше 10 000 некорректных штрафов, которые в ближайшее время «будут отражены на балансах ПВЗ».   

14 марта стало известно, что прокуратура Московской области проведет проверку информации о нарушении трудовых прав работников Wildberries по поручению Генпрокуратуры. В пресс-службе ГП пояснили, что проверка организована по размещенной в СМИ информации о нарушении трудовых прав сотрудников Wildberries, в том числе «о неправомерных удержаниях денежных средств из положенной им заработной платы». Сегодня министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что Минтруд и Роструд также принимают участие в выяснении обстоятельств вокруг ситуации с Wildberries. 

Ранее по теме: Народ против Wildberries

15 марта Telegram-канал «Вайлдбериз. Правда сотрудников» сообщил, что в нескольких российских регионах началась забастовка операторов ПВЗ Wildberries. Утверждалось, что некоторые пункты выдачи не работают в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге и других городах. При этом в пресс-службе Wildberries опровергли информацию о забастовке.

Позже представитель маркетплейса подтвердил «РИА Новости», что сотрудничество с несколькими пунктами выдачи было приостановлено «в целях безопасности», поскольку партнеры «выбрали нецивилизованные формы диалога». Местоположение ПВЗ не уточнялось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных