Wildberries приостановил начисление новых штрафов для сотрудников ПВЗ
«Wildberries улучшил сервис арбитража по оспариванию начислений за подмену товаров и приостанавливает новые начисления до доработки новой системы контроля подмен», — сказал он.
В компании отметили, что сейчас идет работа над системой контроля, чтобы снизить число неправильно выданных заказов. В Wildberries добавили, что уже были отменены свыше 10 000 некорректных штрафов, которые в ближайшее время «будут отражены на балансах ПВЗ».
14 марта стало известно, что прокуратура Московской области проведет проверку информации о нарушении трудовых прав работников Wildberries по поручению Генпрокуратуры. В пресс-службе ГП пояснили, что проверка организована по размещенной в СМИ информации о нарушении трудовых прав сотрудников Wildberries, в том числе «о неправомерных удержаниях денежных средств из положенной им заработной платы». Сегодня министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что Минтруд и Роструд также принимают участие в выяснении обстоятельств вокруг ситуации с Wildberries.
15 марта Telegram-канал «Вайлдбериз. Правда сотрудников» сообщил, что в нескольких российских регионах началась забастовка операторов ПВЗ Wildberries. Утверждалось, что некоторые пункты выдачи не работают в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге и других городах. При этом в пресс-службе Wildberries опровергли информацию о забастовке.
Позже представитель маркетплейса подтвердил «РИА Новости», что сотрудничество с несколькими пунктами выдачи было приостановлено «в целях безопасности», поскольку партнеры «выбрали нецивилизованные формы диалога». Местоположение ПВЗ не уточнялось.