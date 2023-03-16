Wildberries приостановил начисление новых штрафов для сотрудников ПВЗ

14 марта стало известно, что прокуратура Московской области проведет проверку информации о нарушении трудовых прав работников Wildberries по поручению Генпрокуратуры. В пресс-службе ГП пояснили, что проверка организована по размещенной в СМИ информации о нарушении трудовых прав сотрудников Wildberries, в том числе «о неправомерных удержаниях денежных средств из положенной им заработной платы». Сегодня министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что Минтруд и Роструд также принимают участие в выяснении обстоятельств вокруг ситуации с Wildberries.