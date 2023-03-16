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Народ против Wildberries

Пять тезисов для работодателей по мотивам забастовки на маркетплейсе
Кирилл Вишнепольский , редактор отдела «Мнения»

С 15 марта часть пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wildberries работает не в полную силу. Где-то сотрудники принимают товар со складов, но не выдают посылки покупателям. Где-то ПВЗ просто закрыты, а сотрудники митингуют в Telegram-чатах. Предыстория такова: покупатели часто возвращают маркетплейсу купленное – из-за того что получили брак или вовсе не то, что заказывали. Wildberries посчитал, что в абсолютном большинстве случаев порча или подмена товара происходит в ПВЗ. И с 3 марта списывает все убытки по таким операциям с сотрудников пунктов выдачи.

В протестных чатах сообщают, что некоторым работникам ПВЗ уже выкатили претензии более чем на 500 000 руб. Возмущенный разум не мог не вскипеть. И получилась очень громкая история. Пахнущее учебником слово «забастовка» вдруг вернулось в СМИ и на улицы. Ведь Wildberries – крупнейший маркетплейс России. В сети ПВЗ компании свыше 33 000 точек (из них 13 800 партнерские). Закрытые двери видят миллионы глаз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных