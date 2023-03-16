Народ против Wildberries

С 15 марта часть пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wildberries работает не в полную силу. Где-то сотрудники принимают товар со складов, но не выдают посылки покупателям. Где-то ПВЗ просто закрыты, а сотрудники митингуют в Telegram-чатах. Предыстория такова: покупатели часто возвращают маркетплейсу купленное – из-за того что получили брак или вовсе не то, что заказывали. Wildberries посчитал, что в абсолютном большинстве случаев порча или подмена товара происходит в ПВЗ. И с 3 марта списывает все убытки по таким операциям с сотрудников пунктов выдачи.