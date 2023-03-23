Мишустин: меры поддержки кабмина сэкономили бизнесу более 300 млрд рублей

Во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 16 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что в связи с уходом с рынка зарубежных компаний стало больше «возможностей, перспектив для развития [российского] бизнеса и его расширения». В начале февраля глава государства отметил, что в России «колоссальный потенциал» для развития отечественного бизнеса, и призвал его поддерживать «по всем направлениям».