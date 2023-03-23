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Бизнес

Мишустин: меры поддержки кабмина сэкономили бизнесу более 300 млрд рублей

Ведомости

В 2022 г. правительство облегчило предпринимательскую деятельность, благодаря мерам поддержки бизнес и граждане смогли сэкономить более 300 млрд руб. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2022 г.

Он напомнил, что в прошлом году кабмин снизил ставки по налогу на прибыль для предприятий ряда отраслей, также был обнулен НДС на гостиничные услуги. Кроме того, правительство внедрило льготные кредитные программы для бизнеса. В частности, системообразующие предприятия в промышленности, энергетике, сфере информационных технологий и др. получили почти 1,5 трлн руб.

«Эти меры позволили компаниям и гражданам сэкономить свыше 300 млрд руб.», — заявил Мишустин.

Премьер также отметил снижение административной нагрузки и перенос введения ряда обязательных требований для бизнеса.

17 марта Мишустин сообщил, что правительство продлило мораторий на проверки бизнеса на восемь лет. Плановые проверки в этот период будут проводиться только на объектах высокого риска.

Во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 16 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что в связи с уходом с рынка зарубежных компаний стало больше «возможностей, перспектив для развития [российского] бизнеса и его расширения». В начале февраля глава государства отметил, что в России «колоссальный потенциал» для развития отечественного бизнеса, и призвал его поддерживать «по всем направлениям».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных