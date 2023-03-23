Мишустин: меры поддержки кабмина сэкономили бизнесу более 300 млрд рублей
В 2022 г. правительство облегчило предпринимательскую деятельность, благодаря мерам поддержки бизнес и граждане смогли сэкономить более 300 млрд руб. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2022 г.
Он напомнил, что в прошлом году кабмин снизил ставки по налогу на прибыль для предприятий ряда отраслей, также был обнулен НДС на гостиничные услуги. Кроме того, правительство внедрило льготные кредитные программы для бизнеса. В частности, системообразующие предприятия в промышленности, энергетике, сфере информационных технологий и др. получили почти 1,5 трлн руб.
«Эти меры позволили компаниям и гражданам сэкономить свыше 300 млрд руб.», — заявил Мишустин.
Премьер также отметил снижение административной нагрузки и перенос введения ряда обязательных требований для бизнеса.
17 марта Мишустин сообщил, что правительство продлило мораторий на проверки бизнеса на восемь лет. Плановые проверки в этот период будут проводиться только на объектах высокого риска.
Во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 16 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что в связи с уходом с рынка зарубежных компаний стало больше «возможностей, перспектив для развития [российского] бизнеса и его расширения». В начале февраля глава государства отметил, что в России «колоссальный потенциал» для развития отечественного бизнеса, и призвал его поддерживать «по всем направлениям».