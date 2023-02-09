Путин назвал колоссальным потенциал для развития российского бизнеса
У российского бизнеса есть колоссальный потенциал для развития, его необходимо поддержать, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
«Потенциал для развития отечественного бизнеса у нас просто колоссальный. Надо его поддержать по всем направлениям, в том числе в инновационных сферах», – рассказал он.
По оценке Путина, в России можно создать условия для того, чтобы отечественные товары, услуги и продукция стали предметом гордости.
Глава государства также попросил АСИ выстроить систему отбора и продвижения перспективных отечественных брендов, чтобы помочь тем нарастить производство и сбыт продукции. Регионы России, считает Путин, активно подхватят эту инициативу.
По оценке Путина, в России можно создать условия для того, чтобы отечественные товары, услуги и продукция стали предметом гордости.
«У нас и так достаточно таких продуктов, но на данном этапе мы можем двигаться быстрее, чтобы эти товары и услуги пользовались успехом не только на внутреннем рынке, но и на зарубежных», – добавил Путин, призвав не замыкаться исключительно на внутреннем рынке.
Ранее в январе Путин заявил о преодолении рисков в экономике, отметив, что власти «примерно понимают», с какими рисками экономика может столкнуться в 2023 г. В ходе совещания по экономическим вопросам президент также заявил, что показатели российской экономики по итогам 2022 г. оказались лучше многих прогнозов.
15 декабря в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Путин заявил о неоправдавшихся расчетах «смять» российскую экономику с помощью санкций. Позже он отмечал, что Россия прошла 2022 год «достаточно уверенно». Путин добавил, что на данный момент нет каких-либо озабоченностей, что сложившаяся ситуация помешает реализации планов на будущее, в том числе на 2023 год.