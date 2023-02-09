Путин назвал колоссальным потенциал для развития российского бизнеса

15 декабря в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Путин заявил о неоправдавшихся расчетах «смять» российскую экономику с помощью санкций. Позже он отмечал, что Россия прошла 2022 год «достаточно уверенно». Путин добавил, что на данный момент нет каких-либо озабоченностей, что сложившаяся ситуация помешает реализации планов на будущее, в том числе на 2023 год.