Япония продолжит участие в проектах на Сахалине
Японские компании сохранят участие в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Такое заявление сделал премьер-министр страны Фумио Кисида.
«В дальнейшем, по прогнозам, будет расти спрос на СПГ, поэтому проекты на Сахалине важны для обеспечения энергетической безопасности нашей страны, поэтому мы сохраним долю в них», — отметил он (цитата по «РИА Новости»).
Кисида добавил, что Токио «находится в тесном взаимодействии» со странам G7 по вопросам обеспечения энергией. По его словам, во второй половине 2022 г. Япония сократила импорт нефти из России на 90%, а угля — на 60%.
В проекте «Сахалин-1» японская компания Sodeco владеет 30% долей. Также в проекте участвуют индийская ONGC (20%) и «Роснефть». В марте 2022 г. ExxonMobil сообщила о планах выйти из проекта. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании нового российского оператора проекта «Сахалин-1», которому перейдут все права и обязанности участников СРП, а также действующего оператора проекта Exxon Neftegaz Limited. Новым управляющим оператором стала «дочка» «Роснефти» — «Сахалинморнефтегаз-Шельф».
Власти Японии заявили о намерении сохранить доли в «Сахалине-1». В ноябре 2022 г. министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура сообщил, что с просьбой остаться в проекте правительство обратилось к Sodeco.
В проекте «Сахалин-2» участвуют японские Mitsui и Mitsubishi, которым принадлежит 12,5 и 10% соответственно. В июне 2022 г. Путин подписал указ, согласно которому все права и обязанности прежнего оператора проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy Investment Company Ltd. перешли специально созданному ООО «Сахалинская энергия». Новый оператор сообщил о начале работы 19 августа. Помимо японских компаний, в проекте участвует «Газпром» (50% плюс 1 акция). Еще 27% минус 1 акция у Shell, которая ранее объявила о выходе из «Сахалина-2».