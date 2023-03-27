Япония продолжит участие в проектах на Сахалине

В проекте «Сахалин-1» японская компания Sodeco владеет 30% долей. Также в проекте участвуют индийская ONGC (20%) и «Роснефть». В марте 2022 г. ExxonMobil сообщила о планах выйти из проекта. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании нового российского оператора проекта «Сахалин-1», которому перейдут все права и обязанности участников СРП, а также действующего оператора проекта Exxon Neftegaz Limited. Новым управляющим оператором стала «дочка» «Роснефти» — «Сахалинморнефтегаз-Шельф».