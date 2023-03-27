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Бизнес

Япония продолжит участие в проектах на Сахалине

Ведомости

Японские компании сохранят участие в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Такое заявление сделал премьер-министр страны Фумио Кисида.

«В дальнейшем, по прогнозам, будет расти спрос на СПГ, поэтому проекты на Сахалине важны для обеспечения энергетической безопасности нашей страны, поэтому мы сохраним долю в них», — отметил он (цитата по «РИА Новости»).

Кисида добавил, что Токио «находится в тесном взаимодействии» со странам G7 по вопросам обеспечения энергией. По его словам, во второй половине 2022 г. Япония сократила импорт нефти из России на 90%, а угля — на 60%.

В проекте «Сахалин-1» японская компания Sodeco владеет 30% долей. Также в проекте участвуют индийская ONGC (20%) и «Роснефть». В марте 2022 г. ExxonMobil сообщила о планах выйти из проекта. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании нового российского оператора проекта «Сахалин-1», которому перейдут все права и обязанности участников СРП, а также действующего оператора проекта Exxon Neftegaz Limited. Новым управляющим оператором стала «дочка» «Роснефти» — «Сахалинморнефтегаз-Шельф».

Власти Японии заявили о намерении сохранить доли в «Сахалине-1». В ноябре 2022 г. министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура сообщил, что с просьбой остаться в проекте правительство обратилось к Sodeco.

В проекте «Сахалин-2» участвуют японские Mitsui и Mitsubishi, которым принадлежит 12,5 и 10% соответственно. В июне 2022 г. Путин подписал указ, согласно которому все права и обязанности прежнего оператора проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy Investment Company Ltd. перешли специально созданному ООО «Сахалинская энергия». Новый оператор сообщил о начале работы 19 августа. Помимо японских компаний, в проекте участвует «Газпром» (50% плюс 1 акция). Еще 27% минус 1 акция у Shell, которая ранее объявила о выходе из «Сахалина-2».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных