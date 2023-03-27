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First Citizens Bank купит активы обанкротившегося Silicon Valley Bank

Ведомости

Банковский холдинг First Citizens Bank & Trust Company купит все активы обанкротившегося Silicon Valley Bank. Об этом сообщается на сайте Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC) США.

Регулятор напомнил, что после банкротства SVB был создан «промежуточный» банк Silicon Valley Bridge Bank. Уточняется, что сегодня, 27 марта, 17 бывших отделений этого банка будут открыты как отделения First Citizens Bank & Trust Company. Вместе с тем вкладчики SVB автоматически станут вкладчиками банка, купившего активы. 

Стоимость сделки составила $72 млрд с дисконтом в $16,5 млрд. Ценные бумаги и другие активы на сумму около $90 млрд останутся в распоряжении FDIC. Там добавили, что по состоянию на 10 марта общая сумма активов Silicon Valley Bridge Bank составляла около $167 млрд, а депозитов – $119 млрд. 

10 марта произошел крах американского банка Silicon Valley Bank, который занимал 16-е место среди крупнейших банков США и специализировался на работе со стартапами. Западные издания отмечали, что крах SVB стал вторым крупнейшим банкротством в истории США после закрытия банка Washington Mutual в 2008 г. По оценке FDIC, ущерб от краха SVB составил примерно $20 млрд, точная сумма будет названа по завершении конкурсного производства. 

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13 марта также прекратил работу Signature Bank из-за «системных рисков». После этого международное рейтинговое агентство Moody’s снизило прогноз по банковской системе США со стабильного до негативного. Там заявили, что ожидают роста ставки ФРС, и допустили, что к концу 2023 г. экономика США впадет в рецессию, что окажет еще большее давление на банковскую сферу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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