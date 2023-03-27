Wildberries протестирует дифференцированные тарифы для новых пунктов выдачи

Уточняется, что команда Wildberries и «Опора России» провели первую рабочую встречу с владельцами партнерских ПВЗ в рамках созданной Согласительной комиссии. На этой встречи был поднят вопрос, касающийся размера тарифов при открытии новых пунктов. Отмечается, что партнеры обеспокоены появлением все большего числа новых ПВЗ, открывающихся близко к уже существующим пунктам. Отмечается, что это приводит к уменьшению потока клиентов и снижению выручки у уже ранее открытых ПВЗ. В пресс-службе маркетплейса отметили, что помимо этого бывают случаи и недобросовестной конкуренции.