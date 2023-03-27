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Wildberries протестирует дифференцированные тарифы для новых пунктов выдачи

Ведомости

Маркетплейс Wildberries решил протестировать дифференцированные тарифы для новых пунктов выдачи заказов (ПВЗ), сообщила пресс-служба онлайн-ритейлера.

«Онлайн-платформа готова поддержать предложения действующих партнеров: компания приняла решение о тестировании линейки дифференцированных тарифов для новых пунктов выдачи. После завершения пилотного периода компания встретится с новыми и "старыми" партнерами и получит от них обратную связь», – говорится в сообщении.

Уточняется, что команда Wildberries и «Опора России» провели первую рабочую встречу с владельцами партнерских ПВЗ в рамках созданной Согласительной комиссии. На этой встречи был поднят вопрос, касающийся размера тарифов при открытии новых пунктов. Отмечается, что партнеры обеспокоены появлением все большего числа новых ПВЗ, открывающихся близко к уже существующим пунктам. Отмечается, что это приводит к уменьшению потока клиентов и снижению выручки у уже ранее открытых ПВЗ. В пресс-службе маркетплейса отметили, что помимо этого бывают случаи и недобросовестной конкуренции.

Известно, что для решения этой ситуации владельцы уже существующих ПВЗ предложили или ограничить открытие новых пунктов в непосредственной близости, или снизить тариф для новых ПВЗ.

На прошлой неделе, 24 марта, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила Wildberries создать внутренний арбитраж для рассмотрения споров и доработать оферту. Ранее из-за введения штрафов партнеры Wildberries устроили забастовку с требованием вернуть зарплату, закрыв часть пунктов выдачи и придя в центральный офис компании. В итоге маркетплейс объявил о закрытии тех точек, владельцы которых «выбирают нецивилизованные формы диалога». После того как ситуацией заинтересовались в Госдуме, а также в Министерстве труда, Wildberries объявил о заморозке штрафов и возврате денег на счета владельцев ПВЗ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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