Wildberries запустил доставку сверхгабаритных товаров

«Ожидаем, что доставка сверхкрупногабаритных товаров будет востребована как у предпринимателей, которые с помощью нашей платформы могут расширить свою клиентскую аудиторию, так и у покупателей. Ранее мы запустили маркетплейс сервисов, благодаря которому на нашей платформе можно не только приобрести новую мебель или сантехнику, но и заказать ее установку и подключение», – добавили в Wildberries.