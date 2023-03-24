Wildberries запустил доставку сверхгабаритных товаров
Маркетплейс Wildberries совместно с партнерами начал тестировать курьерскую доставку сверхгабаритных товаров, включая сантехнику, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу онлайн-ритейлера. Такая доставка стала доступна в ряде городов.
«В рамках пилотного проекта грузовая курьерская доставка мебели, инструментов и сантехники стала доступна жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской, Тульской и Рязанской областей», – сообщили в Wildberries.
На маркетплейсе уже продаются кровати, диваны, унитазы, душевые кабины, а также промышленные инструменты: компрессоры, генераторы, бетоносмесители и др. Сейчас в тестовом режиме в проекте участвуют свыше 50 ритейлеров, среди которых «Лазурит», «Домотека», Buyson и др. В дальнейшем Wildberries планирует расширить ассортимент и зону доставки этих товаров. Как отметили «РИА Новости», доставка и подъем на этаж дома или квартиры для покупателей осуществляется бесплатно.
«Ожидаем, что доставка сверхкрупногабаритных товаров будет востребована как у предпринимателей, которые с помощью нашей платформы могут расширить свою клиентскую аудиторию, так и у покупателей. Ранее мы запустили маркетплейс сервисов, благодаря которому на нашей платформе можно не только приобрести новую мебель или сантехнику, но и заказать ее установку и подключение», – добавили в Wildberries.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на представителя Wildberries писали, что маркетплейс начнет продавать смартфоны, телевизоры и холодильники под собственной торговой маркой (СТМ). По словам собеседника издания, стоимость продукции будет находиться «в среднем ценовом сегменте». Источник «Ведомостей» на рынке электронной торговли знает, что развивать продажи бытовой техники и электроники компания будет под брендами Razz и Ruzz. Как следует из материалов Роспатента, документы на регистрацию соответствующих торговых знаков компания подала в конце декабря 2022 г.