Маркетплейсы пообещали малому бизнесу справедливые правила игры

Маркетплейсы пообещали малому бизнесу справедливые правила игрыПлощадки договорились, что будут исходить из презумпции невиновности МСП
Корпорация МСП (КМСП; оператор программ поддержки малого и среднего бизнеса) и крупнейшие российские маркетплейсы договорились выработать системные правила работы на рынке интернет-торговли и меры поддержки малого бизнеса в этой сфере, сообщил представитель института развития. Многосторонний меморандум подписали управляющий директор Ozon Сергей Беляков, гендиректор ООО «Маркетплейс» («Сбермегамаркет») Сергей Малышев, гендиректор «Вайлдберриз» (Wildberries) Татьяна Бакальчук, директор по работе с органами государственной власти «Яндекс Маркета» Дмитрий Русаков и гендиректор КМСП Александр Исаевич.
В документе сказано, что маркетплейсы обязуются вести работу исходя из «презумпции финансовой добросовестности» своих партнеров из числа МСП, применять принципы соразмерности взаимной ответственности, а также создавать благоприятные условия для участников площадок, сообщил представитель КМСП.
В свою очередь на цифровой платформе МСП.РФ планируется создать специальный раздел для обращений от продавцов маркетплейсов и пунктов выдачи заказов.
Корпорация возьмет на себя мониторинг каждого обращения, чтобы отслеживать их системный характер и совместно с интернет-площадками оперативно принимать меры реагирования, а также оказание консультационной и правовой помощи при их взаимодействии с маркетплейсами, пояснил Исаевич.
Отдельным предметом обсуждения станут наиболее острые вопросы взаимодействия площадок и их участников: оферты, штрафы и санкции за несоблюдение правил работы с маркетплейсами, уточнил представитель КМСП.
Маркетплейсы подписывают с властями меморандум на фоне скандала между Wildberries и участниками маркетплейса. В середине марта несколько управляющих пунктами выдачи заказов (ПВЗ) вступили в конфликт с площадкой из-за штрафов за подмену товаров покупателями, угрожая закрытием ПВЗ. После того как ситуацией заинтересовались в Госдуме, а также в Министерстве труда, Wildberries объявил о заморозке штрафов и возврате денег на счета владельцев ПВЗ.
После встречи депутатов с представителями маркетплейсов в Госдуме объявили о готовности последних заключить с ПВЗ соглашения о принципах, методах и технологии совместной работы.
Предприниматели жаловались на правила размещения на площадках на протяжении последних лет. Неконтролируемый рост цифровых экосистем чреват дискриминацией их действующих и потенциальных пользователей и давлением на ценовую политику поставщиков товаров на маркетплейсы, предупреждало объединение малого и среднего бизнеса «Опора России» в 2021 г., писали «Ведомости» (объединение обращалось тогда в Минпромторг, Минэк и ЦБ).
Конфликт в Wildberries активизировал дискуссию о возможном ужесточении требований к площадкам. Гендиректор АНО «Цифровизации и новых технологий» и член комиссии Минпромторга по созданию условий саморегулирования в электронной торговле Алексей Кожевников предложил Минцифры вывести маркетплейсы из-под действия постановления, ограничивающего антимонопольный контроль аккредитованных IT-компаний, писал «Коммерсантъ». В Минцифры решили, что выводить маркетплейсы как IT-компании из-под действия постановления некорректно, а вопросы в отношениях участников рынка «успешно решаются саморегулированием». В ФАС согласились, что можно было бы рассмотреть выведение антимонопольного контроля из-под действия постановления. По мнению ведомства, это позволит защитить права участников рынка, в том числе малого и среднего предпринимательства и потребителей.
Разработать стандарты взаимодействия маркетплейсов и владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) планировала также Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) вместе с членами комиссии при Минпромторге.
Агрегаторы товаров могут задерживать перевод оплаты за товар и ограничивать доступ к отчетам о продажах, что «приводит к вынужденному «кредитованию» поставщиком деятельности маркетплейсов», сообщал тогда Минпромторг о жалобах бизнеса в рассылке крупнейшим маркетплейсам и ассоциациям в сфере электронной коммерции. Они могут повышать комиссию, не предупреждая поставщиков, в одностороннем порядке менять оферту и сроки приемки и хранения товаров и даже продавать на своих площадках контрафакт, указано в письме. В пиковые дни клиентская поддержка может не отвечать на запрос до трех дней, а некоторые вопросы решаются до нескольких месяцев. Маркетплейсы также диктуют продавцам условия акций и скидок. «Качество товаров не входит в число приоритетов для попадания в топ предложений», – говорилось в документе Минпромторга.
Количество субъектов МСП, зарегистрировавших свой бизнес в этой сфере, увеличилось с 2019 г. по 2022 г. в 13 раз – с 9105 до 117 844, сообщили в Минэке. Речь идет о числе компаний (в том числе ИП), осуществляющих деятельность по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет».
Развитие этого сектора ставит вопрос о регулировании электронной торговли, но пока оно может ограничиться добровольными договоренностями, указывала Илюшникова. Важно идти к регуляторике «эволюционно», чтобы это не создало проблем ни для платформ, ни для поставщиков, отметила замминистра.