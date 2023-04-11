Газета
Экономика

Маркетплейсы пообещали малому бизнесу справедливые правила игры

Площадки договорились, что будут исходить из презумпции невиновности МСП
Анастасия Бойко
Максим Стулов / Ведомости

Корпорация МСП (КМСП; оператор программ поддержки малого и среднего бизнеса) и крупнейшие российские маркетплейсы договорились выработать системные правила работы на рынке интернет-торговли и меры поддержки малого бизнеса в этой сфере, сообщил представитель института развития. Многосторонний меморандум подписали управляющий директор Ozon Сергей Беляков, гендиректор ООО «Маркетплейс» («Сбермегамаркет») Сергей Малышев, гендиректор «Вайлдберриз» (Wildberries) Татьяна Бакальчук, директор по работе с органами государственной власти «Яндекс Маркета» Дмитрий Русаков и гендиректор КМСП Александр Исаевич.

В документе сказано, что маркетплейсы обязуются вести работу исходя из «презумпции финансовой добросовестности» своих партнеров из числа МСП, применять принципы соразмерности взаимной ответственности, а также создавать благоприятные условия для участников площадок, сообщил представитель КМСП.

В свою очередь на цифровой платформе МСП.РФ планируется создать специальный раздел для обращений от продавцов маркетплейсов и пунктов выдачи заказов.

Корпорация возьмет на себя мониторинг каждого обращения, чтобы отслеживать их системный характер и совместно с интернет-площадками оперативно принимать меры реагирования, а также оказание консультационной и правовой помощи при их взаимодействии с маркетплейсами, пояснил Исаевич.

Отдельным предметом обсуждения станут наиболее острые вопросы взаимодействия площадок и их участников: оферты, штрафы и санкции за несоблюдение правил работы с маркетплейсами, уточнил представитель КМСП.

Маркетплейсы подписывают с властями меморандум на фоне скандала между Wildberries и участниками маркетплейса. В середине марта несколько управляющих пунктами выдачи заказов (ПВЗ) вступили в конфликт с площадкой из-за штрафов за подмену товаров покупателями, угрожая закрытием ПВЗ. После того как ситуацией заинтересовались в Госдуме, а также в Министерстве труда, Wildberries объявил о заморозке штрафов и возврате денег на счета владельцев ПВЗ.

После встречи депутатов с представителями маркетплейсов в Госдуме объявили о готовности последних заключить с ПВЗ соглашения о принципах, методах и технологии совместной работы.

Предприниматели жаловались на правила размещения на площадках на протяжении последних лет. Неконтролируемый рост цифровых экосистем чреват дискриминацией их действующих и потенциальных пользователей и давлением на ценовую политику поставщиков товаров на маркетплейсы, предупреждало объединение малого и среднего бизнеса «Опора России» в 2021 г., писали «Ведомости» (объединение обращалось тогда в Минпромторг, Минэк и ЦБ).

Конфликт в Wildberries активизировал дискуссию о возможном ужесточении требований к площадкам. Гендиректор АНО «Цифровизации и новых технологий» и член комиссии Минпромторга по созданию условий саморегулирования в электронной торговле Алексей Кожевников предложил Минцифры вывести маркетплейсы из-под действия постановления, ограничивающего антимонопольный контроль аккредитованных IT-компаний, писал «Коммерсантъ». В Минцифры решили, что выводить маркетплейсы как IT-компании из-под действия постановления некорректно, а вопросы в отношениях участников рынка «успешно решаются саморегулированием». В ФАС согласились, что можно было бы рассмотреть выведение антимонопольного контроля из-под действия постановления. По мнению ведомства, это позволит защитить права участников рынка, в том числе малого и среднего предпринимательства и потребителей.

Разработать стандарты взаимодействия маркетплейсов и владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) планировала также Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) вместе с членами комиссии при Минпромторге.

Агрегаторы товаров могут задерживать перевод оплаты за товар и ограничивать доступ к отчетам о продажах, что «приводит к вынужденному «кредитованию» поставщиком деятельности маркетплейсов», сообщал тогда Минпромторг о жалобах бизнеса в рассылке крупнейшим маркетплейсам и ассоциациям в сфере электронной коммерции. Они могут повышать комиссию, не предупреждая поставщиков, в одностороннем порядке менять оферту и сроки приемки и хранения товаров и даже продавать на своих площадках контрафакт, указано в письме. В пиковые дни клиентская поддержка может не отвечать на запрос до трех дней, а некоторые вопросы решаются до нескольких месяцев. Маркетплейсы также диктуют продавцам условия акций и скидок. «Качество товаров не входит в число приоритетов для попадания в топ предложений», – говорилось в документе Минпромторга.

Минэк фиксирует активный рост числа создаваемых компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) в сфере электронной торговли, сообщала в марте в интервью «Ведомостям» замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Количество субъектов МСП, зарегистрировавших свой бизнес в этой сфере, увеличилось с 2019 г. по 2022 г. в 13 раз – с 9105 до 117 844, сообщили в Минэке. Речь идет о числе компаний (в том числе ИП), осуществляющих деятельность по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет».

Развитие этого сектора ставит вопрос о регулировании электронной торговли, но пока оно может ограничиться добровольными договоренностями, указывала Илюшникова. Важно идти к регуляторике «эволюционно», чтобы это не создало проблем ни для платформ, ни для поставщиков, отметила замминистра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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