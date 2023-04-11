Маркетплейсы пообещали малому бизнесу справедливые правила игры

Агрегаторы товаров могут задерживать перевод оплаты за товар и ограничивать доступ к отчетам о продажах, что «приводит к вынужденному «кредитованию» поставщиком деятельности маркетплейсов», сообщал тогда Минпромторг о жалобах бизнеса в рассылке крупнейшим маркетплейсам и ассоциациям в сфере электронной коммерции. Они могут повышать комиссию, не предупреждая поставщиков, в одностороннем порядке менять оферту и сроки приемки и хранения товаров и даже продавать на своих площадках контрафакт, указано в письме. В пиковые дни клиентская поддержка может не отвечать на запрос до трех дней, а некоторые вопросы решаются до нескольких месяцев. Маркетплейсы также диктуют продавцам условия акций и скидок. «Качество товаров не входит в число приоритетов для попадания в топ предложений», – говорилось в документе Минпромторга.