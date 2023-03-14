«На место нацпроекта по развитию МСП может прийти новая сущность»

Мы как в пандемию, так и в момент санкций старались сразу весь действующий инструментарий донастраивать с учетом специфики ситуации. Если в ковид мы запускали программы поддержки занятости, то в условиях санкций переформатировали меры из нацпроекта МСП. Например, средства, которые были выделены на участие предпринимателей в международных ярмарках и выставках, направили на логистическую субсидию. Дальше производили донастройку базовых кредитных программ, зонтичных поручительств по займам и т. д. У бизнеса в какой-то момент появилась потребность в инвестициях на перестройку логистики, производственных цепочек, закупку оборудования, сырья. Поэтому мы запустили совмещенную программу с ЦБ и Корпорацией МСП, в рамках которой для разных категорий бизнеса доступны кредиты под 2,5 и 4% на инвестиционные цели. В 2022 г. по этой программе заключено 566 кредитных договоров на общую сумму 55 млрд руб., из них выдано 38,3 млрд руб. При этом 58% пришлось на производственный сектор, 32% – на предприятия в сфере транспортировки и хранения и 10% – на гостиничный бизнес. В 2023 г. лимит выдач кредитов по указанной программе увеличен в 2 раза по сравнению с 2022 г. и определен на уровне 100 млрд руб.