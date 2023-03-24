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Общество

ФАС поручила Wildberries создать внутренний арбитраж для рассмотрения споров

Ведомости

Маркетплейсу Wildberries необходимо создать внутренний арбитраж для разрешения возникающих споров и доработать оферту. Такое решение приняла Федеральная антимонопольная служба (ФАС), оно опубликовано в Telegram-канале ведомства. 

«По мнению службы, арбитраж необходим в ситуациях, когда вопрос не удается решить при помощи системы обратной связи. Антимонопольное ведомство выразило готовность при рассмотрении наиболее спорных вопросов предоставлять свою позицию. Также ФАС потребовала доработать оферту так, чтобы она была максимально ясной, подробной и не допускала двойственного толкования», – сказано в сообщении.

Уточняется, что в ближайшее время оферта будет усовершенствована в соответствии с требованием ведомства. Как отметили в ФАС, указанные меры «призваны упростить работу продавцов на площадке, обеспечить соблюдение баланса интересов продавцов и маркетплейса, а также создать прозрачные условия их сотрудничества». В ведомстве также добавили, что Wildberries ввел систему фотофиксации проведения замеров товаров. 

Сегодня в Госдуме состоится межфракционное заседание, в котором в том числе примут участие представители ФАС, а также представители мракетплейсов Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет». «Будем обсуждать давно назревшие поправки в законодательство, над ними уже работает и комитет по защите конкуренции, и другие профильные комитеты. Во внутреннем конфликте одного из крупнейших маркетплейсов вскрылось множество системных проблем. Будем их решать на государственном уровне», – сообщил первый замглавы партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев. 

Wildberries пересмотрит условия работы с пунктами выдачи товаров

Ранее между сторонами возник конфликт из-за введения штрафов

На прошлой неделе из-за введения штрафов партнеры Wildberries устроили забастовку с требованием вернуть зарплату, закрыв часть пунктов выдачи и придя в центральный офис компании. В итоге маркетплейс объявил о закрытии тех точек, владельцы которых «выбирают нецивилизованные формы диалога». После того как ситуацией заинтересовались в Госдуме, а также в министерстве труда, Wildberries объявил о заморозке штрафов и возврате денег на счета владельцев ПВЗ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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