ФАС поручила Wildberries создать внутренний арбитраж для рассмотрения споров

Сегодня в Госдуме состоится межфракционное заседание, в котором в том числе примут участие представители ФАС, а также представители мракетплейсов Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет». «Будем обсуждать давно назревшие поправки в законодательство, над ними уже работает и комитет по защите конкуренции, и другие профильные комитеты. Во внутреннем конфликте одного из крупнейших маркетплейсов вскрылось множество системных проблем. Будем их решать на государственном уровне», – сообщил первый замглавы партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев.