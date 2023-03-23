Wildberries пересмотрит условия работы с пунктами выдачи товаров

Депутат-справедливоросс Дмитрий Гусев заявил, что по результатам трехсторонней встречи «можно судить о существенном прогрессе». По его словам, было 12 пунктов разногласий между площадкой и представителями ПВЗ. «На сегодня по четырем достигнуты все договоренности, по остальным ведется плановая работа», – написал он в своем Telegram-канале. В частности, маркетплейс обещает доработать систему контроля за товаром в каждой точке, будет вести совместную работу с парламентариями по вопросам, связанным с принципами начисления штрафов и премий ПВЗ, в том числе касательно процента вознаграждения и влияющих на него факторов, говорит представитель Wildberries. Также, по его словам, площадка согласовала с властями новый формат работы с бракованным товаром.