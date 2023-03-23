Wildberries пересмотрит условия работы с пунктами выдачи товаров

Wildberries пересмотрит условия работы с пунктами выдачи товаровРанее между сторонами возник конфликт из-за введения штрафов
В результате консультаций с партнерами обновлен механизм оспаривания подмены товара, сообщил «Ведомостям» представитель Wildberries после прошедших переговоров с парламентариями. Сама встреча, на которой присутствовали топ-менеджеры маркетплейса, представители пунктов выдачи заказов (ПВЗ), а также депутаты Госдумы, прошла 22 марта в нижней палате. Днем ранее состоялась еще одна встреча представителей Wildberries в том числе с депутатом от «Единой России» Адальби Шхагошевым. Собеседник «Ведомостей» в Госдуме уверяет, что на переговорах присутствовала и владелица маркетплейса Татьяна Бакальчук.
Депутаты «Единой России» обратили внимание менеджеров Wildberries, что механизм оспаривания штрафов за подмену товара должен быть простым и понятным для всех партнеров площадки, сообщили в пресс-службе партии. В свою очередь переговоры с Wildberries провела и группа депутатов от «Справедливой России». К ним на переговоры приходили директор по развитию сервисов Wildberries Кристина Спирева, директор по GR и правовому сопровождению Алексей Духанин и несколько других сотрудников.
Депутат-справедливоросс Дмитрий Гусев заявил, что по результатам трехсторонней встречи «можно судить о существенном прогрессе». По его словам, было 12 пунктов разногласий между площадкой и представителями ПВЗ. «На сегодня по четырем достигнуты все договоренности, по остальным ведется плановая работа», – написал он в своем Telegram-канале. В частности, маркетплейс обещает доработать систему контроля за товаром в каждой точке, будет вести совместную работу с парламентариями по вопросам, связанным с принципами начисления штрафов и премий ПВЗ, в том числе касательно процента вознаграждения и влияющих на него факторов, говорит представитель Wildberries. Также, по его словам, площадка согласовала с властями новый формат работы с бракованным товаром.
Следующая трехсторонняя встреча состоится 5 апреля, заявил Гусев. Также 24 марта в Госдуме пройдет встреча с представителями всех крупнейших маркетплейсов России. «Будем обсуждать давно назревшие поправки в законодательство, над ними уже работает и комитет по защите конкуренции, и другие профильные комитеты. Во внутреннем конфликте одного из крупнейших маркетплейсов вскрылось множество системных проблем. Будем их решать на государственном уровне», – подчеркнул он.
На прошлой неделе из-за введения штрафов партнеры Wildberries устроили забастовку, закрыв часть пунктов выдачи и придя в центральный офис компании. В итоге маркетплейс объявил о закрытии тех точек, владельцы которых «выбирают нецивилизованные формы диалога». После того как ситуацией заинтересовались в Госдуме, а также в Министерстве труда, Wildberries объявил о заморозке штрафов и возврате денег на счета владельцев ПВЗ.
Более того, как выяснили «Ведомости», Wildberries внес в правила работы ПВЗ ряд изменений еще до встречи с парламентариями. В частности, теперь сотрудник точки может продемонстрировать сохранность упаковки дорогостоящих товаров (ноутбуки, смартфоны и т. д.) из своих рук, не передавая товар покупателю до оплаты заказа. После оплаты клиенты обязаны вскрывать и проверять все товары на столе под камерами, а если это сделано, например, в примерочной, то ПВЗ не сможет оформить возврат такого товара. Для этого пользователю придется создавать заявку в личном кабинете и прикладывать фотографии, показывающие брак или подмену товара.