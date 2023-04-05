Правительство согласовало продажу российского бизнеса Zara компании из ОАЭ

В марте управляющий Inditex Оскар Гарсиа Масейрас заявил, что переговоры по уходу группы из России находятся на завершающей стадии. По его словам, компания ждет одобрения российских властей. Он уточнил, что компания приняла решение окончательно закрыть 269 магазинов в России, еще 245 точек будут переданы группе Daher. Согласно сделке с Daher, в будущем испанская компания сможет возобновить деятельность в России по договору франшизы.