Правительство согласовало продажу российского бизнеса Zara компании из ОАЭ
Покупателем выступает компания Fashion And More Management DMCC «с офисом в одной из дружественных стран», отметил чиновник. Подробности он не уточнил. РБК отмечает, что компания с таким названием зарегистрирована в свободной зоне ОАЭ — Dubai Multi Commodities Centre.
Группе Inditex принадлежат бренды одежды Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti и др. Магазины приостановили свою работу в России 5 марта 2022 г. на фоне начала военной операции на Украине, санкций и проблем с логистикой. В конце октября 2022 г. стало известно, что Inditex достигла соглашения о продаже своего бизнеса в России группе Daher.
10 марта стало известно, что Zara, Bershka и Pull & Bear возобновят работу в России весной этого года под новыми названиями. Накануне, 4 апреля, директор отдела исследований рынка CORE.XP Василий Григорьев сообщил, что открытие магазинов Zara под обновленным брендом Maag в столице и регионах состоится уже в апреле. Первым начнет работу магазин в ТЦ «Авиапарк» в Москве.
В марте управляющий Inditex Оскар Гарсиа Масейрас заявил, что переговоры по уходу группы из России находятся на завершающей стадии. По его словам, компания ждет одобрения российских властей. Он уточнил, что компания приняла решение окончательно закрыть 269 магазинов в России, еще 245 точек будут переданы группе Daher. Согласно сделке с Daher, в будущем испанская компания сможет возобновить деятельность в России по договору франшизы.