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Правительство согласовало продажу российского бизнеса Zara компании из ОАЭ

Ведомости

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями одобрила продажу компании АО «Новая Мода» (ранее «Зара СНГ», принадлежала испанской группе Inditex). Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя министра промышленности и торговли Виктора Евтухова.

Покупателем выступает компания Fashion And More Management DMCC «с офисом в одной из дружественных стран», отметил чиновник. Подробности он не уточнил. РБК отмечает, что компания с таким названием зарегистрирована в свободной зоне ОАЭ — Dubai Multi Commodities Centre.

Группе Inditex принадлежат бренды одежды Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti и др. Магазины приостановили свою работу в России 5 марта 2022 г. на фоне начала военной операции на Украине, санкций и проблем с логистикой. В конце октября 2022 г. стало известно, что Inditex достигла соглашения о продаже своего бизнеса в России группе Daher.

10 марта стало известно, что Zara, Bershka и Pull & Bear возобновят работу в России весной этого года под новыми названиями. Накануне, 4 апреля, директор отдела исследований рынка CORE.XP Василий Григорьев сообщил, что открытие магазинов Zara под обновленным брендом Maag в столице и регионах состоится уже в апреле. Первым начнет работу магазин в ТЦ «Авиапарк» в Москве.

В марте управляющий Inditex Оскар Гарсиа Масейрас заявил, что переговоры по уходу группы из России находятся на завершающей стадии. По его словам, компания ждет одобрения российских властей. Он уточнил, что компания приняла решение окончательно закрыть 269 магазинов в России, еще 245 точек будут переданы группе Daher. Согласно сделке с Daher, в будущем испанская компания сможет возобновить деятельность в России по договору франшизы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных