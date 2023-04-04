Первые открытия бывших магазинов Zara в Москве и регионах ожидаются в апреле
Первый обновленный магазин Zara под новым названием откроется в ТЦ «Авиапарк» в Москве, магазины начнут работать в столице и регионах уже в апреле. Об этом ТАСС сообщил директор отдела исследований рынка CORE.XP Василий Григорьев.
«Как в Москве, так и в регионах первые открытия ожидаются в апреле этого года. Исходя из публичных геоинформационных систем, стартовой площадкой станет магазин в торговом центре "Авиапарк", где закреплено новое название для торговой сети – Maag», – рассказал Григорьев агентству.
В конце октября 2022 г. стало известно, что Inditex (Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti) достигла соглашения о продаже своего бизнеса в России группе Daher. Тогда же в Inditex заявили, что если группа решит вернуться на российский рынок, то у Daher group есть возможность потенциального сотрудничества через соглашение о франчайзинге. В ноябре того же года в Daher сообщили, что будут работать в России под собственным брендом.
Zara приостановила работу своих магазинов в России 5 марта 2022 г. на фоне начала военной операции на Украине, санкций и проблем с логистикой. По данным издания El Mundo, в России работало более 500 магазинов Inditex, 86 из которых — под брендом Zara. На долю России приходилось около 8,5% глобального EBITDA группы.