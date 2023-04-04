Первые открытия бывших магазинов Zara в Москве и регионах ожидаются в апреле

В конце октября 2022 г. стало известно, что Inditex (Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti) достигла соглашения о продаже своего бизнеса в России группе Daher. Тогда же в Inditex заявили, что если группа решит вернуться на российский рынок, то у Daher group есть возможность потенциального сотрудничества через соглашение о франчайзинге. В ноябре того же года в Daher сообщили, что будут работать в России под собственным брендом.