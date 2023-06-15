В России могут вырасти цены на кофе на 15%

В конце августа 2022 г. WSJ сообщала о проблемах с урожаем в Бразилии, что может усугубить дефицит международных поставок и способствовать новому росту цен. Летом 2021 г. стоимость фьючерсов на арабику в ходе торгов на Межконтинентальной бирже ICE поднялась выше $2 за фунт (0,45 кг) впервые с октября 2014 г. Это связывали с опасениями по снижению выпуска продукции после резкого падения температуры в трех крупнейших регионах Бразилии, выращивающих кофе, — штатах Парана, Сан-Паулу и Минас-Жерайс. 30 ноября стоимость фьючерсов с поставкой на декабрь достигла $2,33 за фунт, что стало максимальным показателем с 1 ноября 2011 г.