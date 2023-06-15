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Бизнес

В России могут вырасти цены на кофе на 15%

Ведомости

Цены на кофе в России могут вырасти в этом году на 15% на фоне роста мировых цен. Об этом сообщил в разговоре с «РИА Новости» на полях ПМЭФ директор по маркетингу компании «Милфудс» (бывшая дочерняя компания Paulig) Михаил Глухов.

«Естественно, мы рассчитываем, что рост будет минимальный. Мы пытаемся каким-то образом создать запасы, произвести как можно больше еще по старым ценам… Но в целом можно прогнозировать плавный рост на 15% в течение года», – сказал он. 

По словам Глухова, цены на кофе в России напрямую зависят от цен в основных странах-поставщиках. Он напомнил, что Индия и Вьетнам являются крупнейшими производителями Робусты, а Бразилия – Арабики.

В конце августа 2022 г. WSJ сообщала о проблемах с урожаем в Бразилии, что может усугубить дефицит международных поставок и способствовать новому росту цен. Летом 2021 г. стоимость фьючерсов на арабику в ходе торгов на Межконтинентальной бирже ICE поднялась выше $2 за фунт (0,45 кг) впервые с октября 2014 г. Это связывали с опасениями по снижению выпуска продукции после резкого падения температуры в трех крупнейших регионах Бразилии, выращивающих кофе, — штатах Парана, Сан-Паулу и Минас-Жерайс. 30 ноября стоимость фьючерсов с поставкой на декабрь достигла $2,33 за фунт, что стало максимальным показателем с 1 ноября 2011 г.

Финская компания Paulig закрыла сделку по продаже российской части бизнеса в мае 2022 г. Завод перешел под управление компании «Милфудс», однако Paulig не передала ей собственные бренды и рецепты. В конце августа 2022 г. компания начала производство кофе в России под новым брендом Poetti.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных